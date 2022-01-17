Hill: "Masi 'dersini aldı' ve görevine devam etmeli"

F1, 2022 sezonu yaklaşsa da, henüz 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşananları geride bırakamadı.

Masi'nin, güvenlik aracının ardından yarışı son turda yeniden başlatmadan önce, sadece şampiyona rakipleri arasındaki tur bindirilen araçların turlarını almalarına izin vermesi Mercedes'i öfkelendirdi.

Hamilton, final yarışından bu yana sessizliğini koruyor ve 2022 sezonunda Masi'nin yarış direktörü olmaya devam edip etmeyeceği ise belirsiz.

Hill ise Masi'nin pozisyonunu kaybetmemesi gerektiğine ve Formula 1'in onu tecrübelerine ihtiyacı olduğuna inanıyor.

1996 dünya şampiyonu, Masi'nin aldığı kararların farkında olduğunu ve bunlardan dersini aldığını söyledi.

Hill, Sky F1'e, "Bence dersini aldı. Tecrübesi olan birine ihtiyacımız var."

"Bu insanlar neyle uğraştıklarını biliyorlar. Onun sadece desteğe ihtiyacı var ve yapılmasını istediği şeye göre yaptırım uygulayabileceğine dair güvene ihtiyacı var."

"Elbette, onun da yönetmeliklere uygun olmasını istediğini varsayıyorum." dedi.

Eski F1 pilotu Martin Brundle ise Masi'nin görevine devam etmesi halinde tek bir hakkı kaldığına inanıyor ve F1'in bu koşullarda yönetilebileceğini düşünmüyor.

"Eğer FIA ve F1, Michael Masi'nin kalmasını istiyorsa ve Masi de bunu istiyorsa artık sadece bir hakkı kaldı."

"Yani bunun kabul edilebilir bir şey olup olmadığını bilmiyorum."