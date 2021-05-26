Hill: ''Lewis, arada sırada tuhaf yorumlarda bulunabiliyor''

İlk 5 yarış geride kalırken, Max Verstappen ve Hamilton ikilisi şampiyonluğun en büyük adayları konumundalar.

İkili, ilk 4 yarışta temiz bir şekilde lastik lastiğe mücadele ederken, pist dışında da birbirilerine olan saygılarını kordular. Hamilton, genç rakibi ile ''çocukça kelime dalaşlarına'' girmeyeceğini söylemişti.

Fakat şampiyona kızıştıkça ikilinin birbirlerine yönelik söylemleri de artmaya başladı. İngiliz pilot, Verstappen'in agresif hareketleri hakkında ''Belki de o daha çok kanıtlayacak şeyi varmış gibi hissediyordur.'' demişti.

Verstappen, Monako'daki galibiyetinin ardından ise ''Yaptıklarınız, söylediklerinizden daha etkilidir.'' demişti.

Hill, Verstappen'in şampiyona liderliğini almasının ardından, onun sadece pist üstüne ve şampiyonaya odaklanmış olmasını övdü ve şu ifadeleri kullandı: ''Max, kesinlikle kendini kendi küçük çevresi içinde tuttu ve başka bir şeyin onun dikkatini dağıtmasına izin vermedi.''

''Bence onun konsantrasyonu oldukça iyi. Birinin yorumları sinirinizi bozsa da bozmazsa da muhabirlerin sorularıyla birlikte sinirlenmek kolaylaşabiliyor. O, bu yola girmiyor ve bence, [bu psikolojik savaşı] iyi yönetiyor.''

''Bazen olaylar sıkıcı olabiliyor çünkü 'hadi ama bu sadece bir şaka' diyorsunuz ama olaylar gelişiyor ve kontrolden çıkabiliyor.''

''Bence sürücüler bizim düşündüğümüzden daha olgunlar. Fakat Lewis, bunu kabul etmese de arada sırada tuhaf yorumlarda bulunabiliyor.''

''Nico [Rosberg] ile rakip olduğu dönemde 'Monako'da büyümüş zengin bir çocuğun aksine, benim fakir bir arka planım var.' demişti. Sizce bu direkt olarak kime doğru söylenmişti?''

Hill'in yer aldığı F1 Nation Podcast'te yer alan Tom Clarkson ve Natalie Pinkham da şampiyondaki psikolojik mücadelenin artmaya başladığını söyledi.

Clarkson konu hakkında ''Hamilton, hafta sonu başlamadan önce ateşi yakmıştı. Perşembe günkü basın toplantısında Max'a yönelik birkaç dikenli yorumu olmuştu.''

''Perşembe günkü medya gününün ardından Lewis'in bilerek bu psikolojik savaşı biraz daha büyütmeye başladığını gördüm çünkü işler artık ciddileşiyor.'' ifadelerini kullandı.

Pinkham ise şunları ekledi: ''Belki de Hamilton biraz şaşırmıştır. Max, bu hafta sonunun ardından şampiyonda lider durumda ve o [Hamilton], uzun süredir kullanmadığı farklı taktikleri kullanmak durumunda kalabilir.''

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, and Lewis Hamilton, Mercedes, after Qualifying Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images