Hill: "Leclerc'in vites kutunuza gelmesini istemezsiniz, Verstappen yavaşlamamakta haklıydı"
1996 Formula 1 şampiyonu Damon Hill, Max Verstappen'in Abu Dhabi'de takım oyunu için Charles Leclerc'i savunması gerektiğini düşüncesini şaşkınlıkla karşılıyor.
Abu Dhabi'deki mücadele ile 2022 sezonu resmi olarak sona ererken, yarışın sonucuna göre çözümlenecek en önemli düğüm şampiyona ikinciliğinin kime gideceğiydi; nitekim yarış öncesi Perez ve Leclerc aynı puana sahiplerdi!
Yarışın ilk bölümünü ikinci sırada götüren Perez, ilk pitlerin ardından tempo kaybetti ve Leclerc'in farkı kapatmasına engel olamadı. Hızlı bir hamle yaparak pite giren Meksikalı pilot, Leclerc'in ikinci pite girmeyerek risk almasının ardından farkı kapattı, ancak trafikte kalmasının ardından yarışı 1.6 saniye farkla üçüncü tamamladı.
Böylece damalı bayrağı ikinci sırada gören Leclerc şampiyona ikinciliğine ulaşmayı başardı.
Yarışın ardından katıldıkları bir programda yarışı yorumlayan Tom Clarkson ve Damon Hill ise Perez konusunda farklı düşüncelere sahiplerdi.
İlk olarak söz alan Clarkson, Verstappen'in yavaşlayarak Leclerc'e savunma yapması gerektiğini, bu sayede Perez'in bir fırsat yakalayabileceğini söyledi.
Clarkson, "Max'in yapabileceği tek şey Leclerc'e savunma yaparak zaman kaybetmesini sağlamaktı, olabilirdi, tıpkı geçen yıl Checo'nun Lewis Hamilton'a karşı yaptığı gibi." dedi.
Bu öneri karşısında şaşkına dönen Hill, "Şaka mı yapıyorsun?"
"Yarışı önde götürürken bu adamın vites kutunuza kadar gelmesini istemezsiniz. Eğer Leclerc'i cesaretlendirirsen DRS'yi aldığı gibi seni geçecektir." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Erik Junius
Programda yer alan diğer sunucu Natalie Pinkman ise, Verstappen'in bir fırsat yakalaması durumunda Perez'e yardım etmek için hevesli olacağını düşünüyor.
Pinkham, "Bence Brezilya'da olanlardan sonra Max'in karşısına Checo'ya yardım etmek için bir fırsat çıksaydı, eminim ki Max bunu değerlendirirdi."
"Yarış öncesi takım çalışmasının önemini gerçekten vurguladı. Bana göre yalnızca bariz bir fırsat bulunmamaktaydı."
"Perez için asıl felaket takımın çift pite dönmesi oldu. O saniyeden sonra yapacak çok ama çok işi vardı."
"Leclerc'in savunma yapamayacağını düşündükleri için onu hafife alıyorlardı ama Leclerc sonlara doğru tüm gücüyle savunma yaptı, bunun dışında Checo onu yakalayabilir gibi görünüyordu." dedi.
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