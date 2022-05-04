Hill, Leclerc'in Perez'den öğrenebileceği şeyler olduğunu düşünüyor

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Leclerc, Emilia Romagna Grand Prix'sinde Variante Alta'da kaymadan önce ikinciliği almak için Perez ile mücadele ediyordu. Monakolu pilot, bariyerlere çarptı ve yarışı altıncı tamamladı.

Hill, lider sürücüleri diğer sürücülerden ayıran özelliğin, "stresli bir durumla" baş etme kabiliyetleri olduğunu söyledi ve Leclerc'in hatasını, işe yaramayacak bir hamle olarak değerlendirdi.

Hill, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Imola, Charles'ın kendini güçlendirmesi için bir fırsattı."

"Fazla hırslı bir hamle yapmayı denedi ve bunu aç gözlülük olarak nitelendirdi. Oturmuş izliyordum ve Charles dönerken eşimin bacağını tutuyordum."

"Döndüğü an, bunun çok fazla olduğunu biliyordum. Araçta bile değildim ve televizyondan bunu görüyordum. Kendime 'bu işe yaramayacak' dedim ve spin attı." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Eski F1 pilotu, Leclerc'in bir dünya şampiyonu adayı olarak yaklaşımını değiştirmesi gerekebileceğini söyledi.

Hill, Red Bull pilotu Perez'in, pistte fazla hırslı hareketler yapmaktan kaçınması gerektiğinin bilincinde olan sürücülerden biri olduğunu açıkladı.

Hill, "Leclerc, 'kerblerin üstüne çıkardım' diye düşündü ve fazla hırslı davrandı."

"Bu kadar sorumluluğu varken neden bunu yaptığını sorguluyorsunuz. Lider sürücü olarak bu tür şeyleri yapmamalısınız. Böyle düşüncesiz hareketler yapamazsınız."

"Sergio'ya bakın. O, işini iyi ve temiz yapan bir sürücü. Hızlı ve iyi. Neredeyse hiçbir zaman çılgınca hareket etmiyor. Gerçekten iyi." dedi.

Leclerc şu anda sürücüler şampiyonasında 27 puanla Verstappen'in önünde ve lider konumda.

Perez ise beş puan farkla Verstappen'in gerisinde ve üçüncü sırada.