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Formula 1 Haberler

Hill, Leclerc'i uyardı: "Ferrari, eleştirileri sineye çekmez"

Eski F1 şampiyonu Damon Hill, Charles Leclerc'in Ferrari'yi eleştirirken iki kez düşünmesi gerektiğine inanıyor.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Hill, Leclerc'i uyardı: "Ferrari, eleştirileri sineye çekmez"
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Charles Leclerc, kendi ülkesinde pole pozisyonunu kazanmayı başardı ve yarışın ilk bölümünü rahat şekilde lider götürüyordu.

Ancak Ferrari, kendisini önce geçiş lastikleri, sonra da kuru zemin lastikleri için arka arkaya iki kez pite aldı ve yapılan bu strateji hatasının ardından Leclerc dördüncü sıraya geriledi.

Leclerc, ikinci kez pite çağrıldığında, pit yoluna doğru yönelmişti ve tam pite girdikten sonra pistte kaması gerektiği söylendi. Fakat artık çok geçti ve Leclerc bu duruma öfkeyle yanıt verdi.

Yarıştan sonra konuşan Monakolu pilot, takımın çok fazla hata yaptığını söyledi ve dördüncülükten mutlu olmadığını dile getirdi.

Hill, Ferrari pilotlarının yaşananlardan dolayı neler hissettiğini anlasa da, takıma yönelik eleştirilerinin biraz daha dozunda olması gerektiğine inanıyor.

Hill, "Bence Ferrari her şeyi gayet iyi anlıyor."

"Takıma yönelik birkaç eleştiri yapabilirsiniz fakat sonrasında bu durum takım için bir tür PR sorunu haline gelmeye başlar."

"Ferrari'de buna göz yumacak ya da sineye çekecek insanlar yok."

"Ferrari'ye karşı bir sürücü varsa, bu mücadeleden her zaman Ferrari galip çıkar. Bu yüzden ne söylediğinize dikkat etmelisiniz." dedi.

Hill ayrıca Ferrari'nin yarıştan sonra Red Bull'u protesto etmesini "çaresizlik" olarak gördüğünü söyledi.

Ralf Schumacher de Leclerc hakkında konuştu ve şöyle dedi: "Böyle şeyler olabilir. Birlikte kazanıp, birlikte kaybedersiniz. O da çok hata yaptı. Şu ana kadar takım ondan daha az hata yaptı."

Fakat Timo Glock'un eleştiri oklarında Ferrari vardı.

Glock, "Red Bull'un stratejisindeki sakinlik  Ferrari'de yoktu. Bu da onlara galibiyete mâl oldu."

"Takım radyosunu dinlediğinizde, ne kadar panik yaptıklarını duyabiliyorduk. Yanlış karar verdiler ve Leclerc'in Monako'daki şanssızlığı kaldığı yerden devam etti." dedi.

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