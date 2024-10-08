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Formula 1

Hill: "Leclerc, 'tipik bir Ferrari pilotu' bakış açısına sahip"

1996 dünya şampiyonu Damon Hill, Charles Leclerc'in 'tipik bir Ferrari pilotu' olduğunu düşünüyor ve F1'de 'ya hep ya hiç' yaklaşımına sahip olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

2019 yılında takıma katılan Leclerc, Ferrari ile henüz bir şampiyonluk mücadelesi vermemiş olsa da; Maranello merkezli takım ve tifosi, kendisini oldukça sahiplenmiş durumda.

2025 yılında Monakolu pilotun yanındaki koltuğa yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın oturacak olması, Leclerc'in üzerindeki beklentileri daha da yoğunlaştırıyor.

Artan beklentilere rağmen Hill, Leclerc için dünya şampiyonluğunun ulaşılabilir olduğunu düşünüyor ve aynı şeyin Mercedes pilotu George Russell için de geçerli olduğunu söylüyor.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

F1 Explains podcast'ine konuşan Hill, "Charles Leclerc'in pek çok açıdan tipik bir Ferrari pilotu olduğunu düşünüyorum."

"Bence Charles, 'ya kazanacağım ya da kaybedeceğim' bakış açısına sahip. Ama elbette bu bakış açısıyla şampiyonluklar kazanılabilir."

"Ancak şampiyonluk konusunda George Russell'ı da göz ardı edemem. O kesinlikle bir savaşçı." yorumlarında bulundu.

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