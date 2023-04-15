Hill: "Leclerc, takımda daha fazla söz sahibi olmalı"
Damon Hill, Charles Leclerc'in tıpkı Fernando Alonso ve Max Verstappen gibi takımını yönetme konusunda daha ön planda olması gerektiğine inanıyor.
Ferrari 2022'de yarış stratejileriyle ilgili çok fazla sorun yaşadı, özellikle de lastik hatasının Leclerc'in galibiyet şansına mâl olduğu Macaristan Grand Prix'sinde.
Takım sezon öncesinde perde arkasında önemli değişiklikler yaptı ve kritik anlarda mühendisler arasındaki iletişim akışına odaklandı.
Ancak Hill, Leclerc'in takım kararları konusunda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini düşünüyor.
F1 Nation podcast'inde Hill, "Takımların pilotlarını farklı stratejilerle yarıştırmayı tercih ettiği yarışlar olduğunda, bu durum pilotlar için son derece sinir bozucu olabilir - özellikle de şampiyonanın son aşamalarında."
"Charles Leclerc'in başına gelen de bu oldu."
"Ona tercihi sorulmadı ve bu yanlış strateji onu takım arkadaşına karşı dezavantajlı duruma düşürdü." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Ferrari
Hill'in takım kararlarını etkileme konusunda bir geçmişi var. 1998 Belçika Grand Prix'sinde takım arkadaşı Ralf Schumacher'in kendisiyle yarışmasını engellemek için Jordan'la pazarlık yapmış ve takımın 1 ve 2. sıraları elde etmesine yardımcı olmuştu.
Pilotların yarışlarda kararlarda söz sahibi olabileceğine inanan Hill, Alonso ve Max Verstappen'i 'takıma yön veren' pilotlara örnek olarak gösteriyor.
Hill, "Max'in bu kadar güçlü olmasının nedeni de bu, George Russell hakkında da bu konuda benzer şeyler duydum, hatta Ferrari'de Carlos Sainz bile böyle."
"Fernando Alonso gibi pilotlar kokpitten takımı yönlendiriyorlar."
"Eğer bir takım her iki şekilde de stratejiden rahatsız değilse, o zaman istediğinizi elde etmek mümkündür, ancak hızlı düşünmeniz gerekir." dedi.
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