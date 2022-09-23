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Formula 1 Haberler

Hill: “Leclerc, saf hızda lider pilot”

Damon Hill, Ferrari’nin Max Verstappen’i yenebilmek için Charles Leclerc’in “saf hızda lider pilot” olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Selin Elif Köse
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Hill: “Leclerc, saf hızda lider pilot”
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Ferrari başkanı John Elkann, Gazzetta dello Sport’a verdiği demeçte yakında Scuderia’nin hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasını kazanacağını söylerken Charles Leclerc’in “pole pozisyonunda” olduğunu belirtti.

Bu sözün, Leclerc’in Ferrari’nin bir numaralı pilotu olduğu anlamına mı geldiği sorulduğunda takım patronu Mattia Binotto, Elkann’ın “bunu kastetmediğini” ifade etti.

Binotto, “Bence takım olarak kesinlikle sezon başında ve devamında pilotlarımıza eşit şans vermemiz adil olur.” dedi.

Fakat eski dünya şampiyonu Hill, Ferrari başkanının yorumunun “sert ama doğru” olduğunu düşünüyor.

F1 Nation Podcast’inde konuşan Hill, “Doğrusu saf hıza bakılırsa Charles Leclerc lider pilot ve Carlos harika bir iş çıkarıyor ama hala Charles’a karşı üstünlük sağlayamadı değil mi? Biraz Sergio [Perez] gibi.”

“İkisi harika bir takım oluşturuyor.”

“Aslında Carlos, Monza’da epey hızlıydı diye düşündüm ama Charles’ı gölgede bırakmak için başka bir seviyeye çıkmalı.”

“Bu doğru bir nokta. Max Verstappen ve Red Bull’a karşı yarışacaksanız, en iyi adamlarınızı öne çıkarmalısınız. İnsanların duygularını incitmek konusunu düşünmemelisiniz, buna F1’de zaman yok.” “

Bence sert ama doğru [bir yorumdu] ve doğru bir zamanda geldi, Ferrari’ye çok baskı yüklemedi, zaten yeterince [baskıyla] mücadele ettiler.”

“Charles’ın pole pozisyonunda olması ne kadar kötüye gidebilir ki?” ifadelerini kullandı.

Şu anda Leclerc, pilotlar şampiyonasında 219 puanla ikinci sırada yer alırken Sainz, takım arkadaşının 32 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
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Fotoğraf: Alessio Morgese

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