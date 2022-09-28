Hill: "Leclerc içinde sürekli bir endişe taşıyor"

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Son üç sezondur şampiyonluk mücadelesi verecek bir aracın hasretini çeken Leclerc, yeni kurallarla birlikte toplanan Ferrari ile sezona çok iyi bir başlangıç yapmış ve ilk üç yarışta iki galibiyet elde ederek aynı yarışlarda sorun yaşayan Max Verstappen'e karşı büyük avantaj sağlamıştı.

Ancak sonrasında işler tersine gitti ve iki kez mekanik arıza, iki kez strateji hatası, bir kez de pilotaj hatası sebebiyle tam beş kez lider giderken galibiyet şansını yitiren Leclerc, Singapur GP'si öncesi Verstappen'in 116 puan gerisinde ve rakibinin şampiyonluğu garantilemesi artık an meselesi.

Leclerc şampiyonluğun kaybedilmesinde bir numaralı aktör değil, ancak yine de iki kritik hatası oldu: Imola'da ikinci sırada giderken spin atarak yarışı altıncı bitirmesi ve Fransa'da lider giderken spin atarak kendini bariyerlerde bulması sonucu yarış dışı kalması.

İki şampiyonluk adayını kıyaslayan Damon Hill, Leclerc'in direksiyon başında endişeli olduğunu, Verstappen'in ise asla böyle hissetmediğini söylüyor.

F1 Nation podcast'ine konuşan Hill, "Bence Max'in [en büyük avantajları], sahip olduğu rahatlık ve özgüven duygusu."

"Sanırım onunla ilk röportaj yaptığımızda 17 yaşında bir çocuktu ve kendini nasıl idare edeceğini biliyordu. Kendine fazlasıyla güveniyordu. Bu, 17 yaşındaki bir çocuk için inanılmaz bir şeydi."

"Charles çok çekici ve zeki bir çocuk ama endişeli. İçinde bir sürekli bir endişe gizliyor." dedi.

Charles Leclerc, 1967 Ferrari 312 Fotoğraf: Ferrari

Ferrari'nin son pilotlar şampiyonluğu 2007, son takımlar şampiyonluğu ise 2008'de geldi, ancak takımın en iyi dönemi Michael Schumacher önderliğinde 1990'ların sonunda başlayan dönemdi.

Schumacher 2000-2004 yılları arasında Ferrari ile art arda beş pilotlar şampiyonluğu kazanırken, Ferrari ise 1999-2004 sezonları arasında altı sezon takımlar şampiyonluğuna ulaştı.

Hayallerinin takımında mücadele etmekte olan Leclerc'in aynı döngüyü tekrarlamak istediği sır değil, ancak pistte Schumacher'e yabancı olmayan Hill, Schumacher'in asla Leclerc gibi özür dilemeyeceğini söyledi.

Hill, "Leclerc'in 'gerçekten üzgünüm çocuklar, hepsi benim hatamdı' dediğini ilk duyduğumda, 'Michael Schumacher'in bunu söylediğini hayal bile edemiyorum' diye düşünmüştüm." dedi.