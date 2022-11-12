Hill: "Leclerc de yaşananlar nedeniyle sorumluluğu üstlenmeli"

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Brezilya GP sıralamalarının son bölümünde Leclerc, seansa farklı lastiklerle başlayan tek isimdi. Tüm sürücüler yağmur beklenen seansta hızlı bir tur atabilmek için kuru zemin lastiklerini takarken, Leclerc geçiş lastikleriyle piste çıktı ancak yağmur hemen gelmeyince bu karar pahalıya mal oldu.

Leclerc kuru zemin lastiklerine geçmek için pite dönse de artık çok geçti. Çok geçmeden George Russell spin atıp aracını çakıl alana saplayınca kırmızı bayrakla seans durduruldu ve sonrasında hava şartları daha da kötüleşti Leclerc böylece son bölümde zaman turu atamadı ve 10. sırada kaldı.

Bu kararın ardından Leclerc, telsizden, "Beyler, güzel, ****** güzel." şeklinde tepki vermişti.

Hill, yaşananların ardından Leclerc'in yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini ve yaşananlar nedeniyle kendisinin de sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Sky Sports F1'de konuşan Hill, "Charles'in telsiz üzerinden 'Güzeldi beyler' diyerek takımını eleştirdiğini görebilirsiniz ancak bence o da bu olaylar nedeniyle sorumluluk hissetmeli."

"Belki ona bu konuda bir şeyler yapmasına izin vermiyorlardır ya da kendi başına bunu yapacak cesareti olmayabilir." dedi.

Hill, bu tür durumlarda Leclerc ile Max Verstappen'in yaklaşımlarının farklı olduğuna dikkat çekti.

Hill, "Max Verstappen'in, 'Ne yapıyoruz?' diye sorduğunu hayal edebiliyor musunuz?"

"Onun kişiliği öyle dikkat çekiyor ve bence bu, bir takımda lider sürücü olmanın bir parçası." dedi.

Hill, Ferrari'nin strateji konusunda yaptığı hataları aşmak için derine inip temelde değişiklikler yapması gerektiğini düşünüyor.

Hill, "Ferrari'de neler oluyor? Tüm senedir bunlar olurken, kim bu konuda sorumluluğu üstlenecek? Bu çok üzücü bir şey çünkü onların bir potansiyelinin olduğunu görebiliyorsunuz." dedi.