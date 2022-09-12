Hill: "Latifi F1'de kalmak için yeterince hızlı değil"

Haberi dinle

Alex Albon'un apandisit rahatsızlığı sebebiyle Nyck de Vries, cumartesi gününden itibaren İtalya Grand Prix'si hafta sonu için Latifi'ye takım arkadaşlığı yaptı.

Bu, 2021 Formula E şampiyonunun sıralama turlarına çıkmadan önce araca ve Monza pistine alışması için yalnızca bir antrenman saati olduğu anlamına geliyordu.

Hollandalı pilot yine de, Latifi'yi geride bırakarak Q2'ye kalmayı başardı ve her iki pilot da, diğer pilotların grid cezalarının ardından üst sıralara yükseldi. Latifi onuncu sıradan, De Vries ise sekizinci sıradan start almış oldu.

Startın ardından Hollandalı pilot yerini korurken, Latifi pozisyon kaybederek arka sıralara düştü.

De Vries yarışı dokuzuncu sırada bitirerek Formula 1 tarihinde puan alan 67. pilot oldu. Latifi ise yarışı on beşinci sırada tamamladı. De Vries, 2022 F1 pilotlar şampiyonasında henüz hiç puan alamayan Latifi'nin önüne yerleşmiş oldu.

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Eski F1 pilotu Hill, Monza'daki performansının ardından Latifi'nin F1'de kalmayı hak etmediğini öne sürdü.

1996 dünya şampiyonu Sky Sports'a verdiği demeçte, "Üzgünüm, ama durum bu. Nicholas, F1'de kalmak için gereken tempoya sahip değil."

"Tabii ki iyi performans gösterdiği zamanlar oldu ancak bu hafta sonu, daha önce Grand Prix yarışına çıkmayan bir pilot gelip ondan çok daha iyi bir iş çıkardı." dedi.

Mercedes yedek pilotu De Vries ise, gelecek yıl griddeki boş koltuklardan birine yerleşmeyi hedefliyor. Bunlardan bir tanesi Latifi'nin koltuğu olabilir.

Hill, bütün padoğun onun hakkında konuşmasının De Vries'e büyük bir şans sağlayabileceğini düşünüyor.

Hill, "Grid cezaları sayesinde daha üst sıradan start aldığını biliyorum, fakat yine de harika bir sıralama seansı geçirdi ve hiç hata yapmadı."

"Neredeyse tüm padoğun onun hakkında konuşması için yeterince iyi performans gösterdi. Toto (Wolff) da onun hakkında çok iyi yorumlar yaptı. Formula 1 pilotu olmak için yapmanız gereken tam olarak bu." dedi.