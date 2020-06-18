Hill: "Kısa F1 sezonu ile şampiyona hareketli geçecek"

2020 F1 sezonu 5 Temmuz'daki Avusturya GP ile başlayacak. Sezon içerisinde 15 ila 18 yarışın olması planlanıyor.

18 yarış hedefine ulaşılsa dahi bu, 2009'dan bu yana olan en kısa sezon manasına gelecek. Bu yüzden pilotlar yarışlarda daha istikrarlı olmak yerine daha fazla risk alabilir.

Autosport'a konuşan Hill, "Bu seneki şampiyona merak uyandırıcı olacak çünkü yarış sayısı azaldığı için yarışlar tam gaz geçecek."

"Sezon boyunca bir trend olacak mı bunu görme şansınız olmayacak. Pek güncelleme olmayacak."

"Bu seneki şampiyona gerçekten sıra dışı bir şampiyona olacak." dedi.

1996 şampiyonu Hill'in bu görüşü dışında, Mercedes pilotu Valtteri Bottas da daha az yarışın sezon içerisinde yapılacak hataları kötü cezalandıracağını söylemişti.

Sky Sports F1'e konuşan Bottas, "Oldukça özel bir sezon olacak çünkü normalde yapılanlardan daha kısa bir sezon olacak."

"Yapacağınız her hata, geçen senelere göre daha pahalıya mal olacak. Bu yüzden istikrar önemli olacak." dedi.