Hill: "İlerlemek yerine yerinde sayan tek takım Ferrari"

Red Bull'un iki yıllık hakimiyetinin ardından bu sezon şampiyonada Red Bull dışında üç takım daha yarış kazandı; Ferrari, McLaren ve Mercedes.

Carlos Sainz'ın Avustralya'da kazanmasının ardından Charles Leclerc de kendi evi olan Monako'da kazandı.

Scuderia, Leclerc'in şampiyonada ikinci sırada yer alması ve Takımlar Şampiyonası'nda Red Bull'un sadece 24 puan gerisinde yer aldığı için, potansiyel bir şampiyonluk mücadelesinin hayalini kuruyordu.

Ancak McLaren ve Mercedes geliştikçe Ferrari geriye düştü ve yaşadıkları zıplama sorunu nedeniyle bazı güncellemeleri geri almak zorunda kaldı.

Bu, İtalyan takımının şampiyonada McLaren'in ardında üçüncülüğe gerilediği anlamına gelirken, son dört yarışta üç galibiyet alan Mercedes böyle devam ederse Ferrari bir sıra daha düşebilir.

Damon Hill Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hill F1 Nation podcast'ine şunları söyledi: "McLaren ve James Allison'ın 'nasıl bu kadar aptal olabildik' açıklamasından bu yana Mercedes'in toparlanması oldukça dramatik oldu."

"Şimdi aracı daha da iyi hale getirmek için yaptıkları ufak tefek değişiklikler var."

"Ferrari ise girdaba kapılan ve ilerlemek yerine yerinde sayan tek takım."

Diğer podcast yorumcusu Tom Clarkson ise Ferrari'nin sezonunun, ilk üç yarıştan ikisini kazanıp yaz tatiline girerken şampiyonluk iddialarının sona erdiği 2022 sezonuna benzediğini düşünüyor.

"Bu, Ferrari'nin çok güçlü başladığı ve İspanya Grand Prix'sinden itibaren geriye düşmeye başladığı 2022'ye benziyor."