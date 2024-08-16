Hill: "İlerlemek yerine yerinde sayan tek takım Ferrari"
Damon Hill, sezona iyi başlayan ancak getirdiği güncellemeler sebebiyle geriye düşen Ferrari'nin 'bir girdapta' olduğuna inanıyor.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull'un iki yıllık hakimiyetinin ardından bu sezon şampiyonada Red Bull dışında üç takım daha yarış kazandı; Ferrari, McLaren ve Mercedes.
Carlos Sainz'ın Avustralya'da kazanmasının ardından Charles Leclerc de kendi evi olan Monako'da kazandı.
Scuderia, Leclerc'in şampiyonada ikinci sırada yer alması ve Takımlar Şampiyonası'nda Red Bull'un sadece 24 puan gerisinde yer aldığı için, potansiyel bir şampiyonluk mücadelesinin hayalini kuruyordu.
Ancak McLaren ve Mercedes geliştikçe Ferrari geriye düştü ve yaşadıkları zıplama sorunu nedeniyle bazı güncellemeleri geri almak zorunda kaldı.
Bu, İtalyan takımının şampiyonada McLaren'in ardında üçüncülüğe gerilediği anlamına gelirken, son dört yarışta üç galibiyet alan Mercedes böyle devam ederse Ferrari bir sıra daha düşebilir.
Damon Hill
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Hill F1 Nation podcast'ine şunları söyledi: "McLaren ve James Allison'ın 'nasıl bu kadar aptal olabildik' açıklamasından bu yana Mercedes'in toparlanması oldukça dramatik oldu."
"Şimdi aracı daha da iyi hale getirmek için yaptıkları ufak tefek değişiklikler var."
"Ferrari ise girdaba kapılan ve ilerlemek yerine yerinde sayan tek takım."
Diğer podcast yorumcusu Tom Clarkson ise Ferrari'nin sezonunun, ilk üç yarıştan ikisini kazanıp yaz tatiline girerken şampiyonluk iddialarının sona erdiği 2022 sezonuna benzediğini düşünüyor.
"Bu, Ferrari'nin çok güçlü başladığı ve İspanya Grand Prix'sinden itibaren geriye düşmeye başladığı 2022'ye benziyor."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Verstappen, "çocuğu olursa" motor sporlarında kariyer yapmalarını istemiyor
Red Bull, genç yıldızına 2025'te şans vermeyecek!
Hamilton: "Yeniden yükselişimiz peri masalı gibiydi"
Frjins: "Newey'nin fikirlerini başka bir takıma götürmesi Red Bull için sorun olabilir"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar