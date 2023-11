Hill: "Hollandalı taraftarlar bile daha fazla mücadele istiyor"

Brezilya'da bu yılki 17. Formula 1 zaferini elde eden Max Verstappen, Alberto Ascari'yi yüzdesel olarak geçti ve bu açıdan tüm zamanların rekorunu kırdı.

Verstappen, Singapur'daki beşinciliği hariç, diğer tüm yarışlarda ilk iki içerisindeydi ve biraz şansın da yardımıyla tüm yarışları kazanabilirdi.

Her ne kadar Hollandalının arkasında çok sayıda mücadele yaşansa da, birincilik mücadelesi genellikle çok heyecanlı geçmedi.

Damon Hill'e göre Verstappen taraftarları bile daha fazla mücadele istiyor.

Damon Hill, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bence Hollandalı taraftarlar, Max hayranları bile onun aynı şeyi bir başkasıyla savaşırken yaptığını görmek isterdi."

"Yaptıkları şey harika ve başardıkları şey inanılmaz ama biz yarışı seviyoruz ve onlar da yarışı seviyor."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the garage before the race