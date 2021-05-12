Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor Sonraki / Palmer: “Hamilton, her stratejistin hayali”
Formula 1 Haberler

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’

Ekleyen:
, Editör

Eski Formula 1 sürücüsü Damon Hill, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton’un, uzun zamandır bir meydan okumayı beklediğini söyledi.

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’

Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 sezonunun ilk dört yarışının, üç tanesini kazandı ve şu anda Pilotlar Şampiyonası’nda, Max Verstappen’in tam 14 puan önünde, ilk sırada bulunuyor.

Sezon öncesi testlerinde ve Bahreyn’de, W12 endişeye yol açsa da, Hamilton hiç olmadığı kadar iyi bir sezon başlangıcı yaptı ve ikili arasındaki mücadele, sezonun geri kalanında devam edecekmiş gibi görünüyor.

Eski Formula 1 sürücüsü Damon Hill, F1 Nation podcastinde bu meydan okumanın, Hamilton’un en iyi formunda mücadele etmesini sağladığını söyledi.

Hill, ‘’Bu Goliath’ın hikayesi gibi. [Hamilton] orada duruyor, göğsüne vuruyor ve ‘kim beni yenecek, kim beni alt edecek’ diye bağırıyor.’’

‘’Harika şampiyonların, savaşabileceği ve boy ölçüşebileceği kişilere ihtiyacı vardır. Max kesinlikle yüceltilmiş ve çokça övgü alan bir sürücü. Sanırım Jenson Button, Sky’daki yayınımızda Max’ın doğuştan yetenekli olduğunu söylemişti.’’

‘’Bence, tüm bunların sonrasında üstün gelmek, Lewis’e daha fazla zevk veriyor. Bence Lewis, uzun zamandır kolay şekilde yeniyordu ve bu yüzden alması gereken övgüleri alamadı.’’

‘’Bu yıl, Max ona meydan okuyor ancak bu meydan okuma, bize işlerin aslında o kadar da kolay olmadığını gösterdi.’’ ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, sprays Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, with Champagne on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, sprays Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, with Champagne on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

Önceki haber

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

Sonraki haber

Palmer: “Hamilton, her stratejistin hayali”

Palmer: “Hamilton, her stratejistin hayali”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

4s
2
Formula 1

Palmer: “Hamilton, her stratejistin hayali”

1s
3
Formula 1

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi

6s
4
Formula 1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

2s
5
Formula 1

Türkiye GP iptal edildi iddiası

1g
Son Haberler
2022 araçları planlanandan daha ağır olabilir
F1

2022 araçları planlanandan daha ağır olabilir

5dk
Alfa Romeo, Red Bull ve Alpine iki günlük 18 inç lastik testini tamamladı
F1

Alfa Romeo, Red Bull ve Alpine iki günlük 18 inç lastik testini tamamladı

35dk
Palmer: “Hamilton, her stratejistin hayali”
F1

Palmer: “Hamilton, her stratejistin hayali”

1s
Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’
F1

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’

1s
Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor
F1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

2s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Daha fazlası
Betim Aker
Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’
Formula 1

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’

Sirotkin: ''Red Bull'da en iyi performans gösterebilen kişi Verstappen''
Formula 1

Sirotkin: ''Red Bull'da en iyi performans gösterebilen kişi Verstappen''

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir'' İspanya GP
Formula 1

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''

Çok Okunanlar Bugün

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

Palmer: “Hamilton, her stratejistin hayali”
Formula 1 Formula 1

Palmer: “Hamilton, her stratejistin hayali”

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi
Formula 1 Formula 1

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor
Formula 1 Formula 1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

Türkiye GP iptal edildi iddiası
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP iptal edildi iddiası

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı
Formula 1 Formula 1

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

Bakü, Türkiye ile F1 yarışlarının tarihini takas etmeyi reddetti
Formula 1 Formula 1

Bakü, Türkiye ile F1 yarışlarının tarihini takas etmeyi reddetti

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!
Formula 1 Formula 1

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!

Son Haberler

2022 araçları planlanandan daha ağır olabilir
Formula 1 Formula 1

2022 araçları planlanandan daha ağır olabilir

Alfa Romeo, Red Bull ve Alpine iki günlük 18 inç lastik testini tamamladı
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, Red Bull ve Alpine iki günlük 18 inç lastik testini tamamladı

Palmer: “Hamilton, her stratejistin hayali”
Formula 1 Formula 1

Palmer: “Hamilton, her stratejistin hayali”

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’
Formula 1 Formula 1

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.