Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’

Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 sezonunun ilk dört yarışının, üç tanesini kazandı ve şu anda Pilotlar Şampiyonası’nda, Max Verstappen’in tam 14 puan önünde, ilk sırada bulunuyor.

Sezon öncesi testlerinde ve Bahreyn’de, W12 endişeye yol açsa da, Hamilton hiç olmadığı kadar iyi bir sezon başlangıcı yaptı ve ikili arasındaki mücadele, sezonun geri kalanında devam edecekmiş gibi görünüyor.

Eski Formula 1 sürücüsü Damon Hill, F1 Nation podcastinde bu meydan okumanın, Hamilton’un en iyi formunda mücadele etmesini sağladığını söyledi.

Hill, ‘’Bu Goliath’ın hikayesi gibi. [Hamilton] orada duruyor, göğsüne vuruyor ve ‘kim beni yenecek, kim beni alt edecek’ diye bağırıyor.’’

‘’Harika şampiyonların, savaşabileceği ve boy ölçüşebileceği kişilere ihtiyacı vardır. Max kesinlikle yüceltilmiş ve çokça övgü alan bir sürücü. Sanırım Jenson Button, Sky’daki yayınımızda Max’ın doğuştan yetenekli olduğunu söylemişti.’’

‘’Bence, tüm bunların sonrasında üstün gelmek, Lewis’e daha fazla zevk veriyor. Bence Lewis, uzun zamandır kolay şekilde yeniyordu ve bu yüzden alması gereken övgüleri alamadı.’’

‘’Bu yıl, Max ona meydan okuyor ancak bu meydan okuma, bize işlerin aslında o kadar da kolay olmadığını gösterdi.’’ ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, sprays Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, with Champagne on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images