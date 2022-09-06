Hill, Hamilton'ın Hollanda GP'deki öfkesine hak veriyor

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Hamilton, sezonun ilk zaferi için Zandvoort'ta güçlü bir şansı olduğunu hissetmişti. Ancak takımının, sanal ve gerçek güvenlik araçları esnasında yaptığı stratejiler sebebiyle galibiyet umutları alt üst oldu.

Yedi kez dünya şampiyonu pilot, güvenlik aracının yarışa dahil olmasının ardından pist üstünde geçilerek birincilikten dördüncülüğe düştü. Max Verstappen'den sonra takım arkadaşı George Russell'a da geçilen Hamilton, takımın stratejisinin "yarışını berbat ettiğini" iddia etti.

Russell, güvenlik aracı ardında yumuşak lastikler için pite çağırıldı. Orta hamur lastiklere sahip Hamilton'a ise pistte kalarak yeniden startta Verstappen'e savunma yapması söylendi.

Takıma telsizden sinirlenen Hamilton, daha sonra yaptığı açıklamada takımından özür dileyen Hamilton, kokpitte duygularına hakim olamadığını ve söylediklerini şu an zar zor hatırladığını belirtti.

Hill, 37 yaşındaki vatandaşının (Hamilton) duygularını ve o an yaşadığı hayal kırıklığını tamamen anladığını söyledi.

Hill, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Lewis'i anlıyorum. George'u hemen arkasında aynı lastiklerle pistte tutmaları gerektiğini düşünüyordu. Böylece, yeniden start alındığında Verstappen ve Hamilton arasında savunma için bir araç olabilirdi."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius

"Lewis'in hayal kırıklığını çok iyi anlıyorum çünkü bir yarış esnasında oldukça asabi oluyorsunuz."

"Yine de Lewis, daha sonrasında takım için söyledikleri hakkında üzgün olduğunu belirtti." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner da, Mercedes'in Russell'ı pite alarak Hamilton'ı Verstappen'e karşı savunmasız bırakmasına oldukça şaşırdığını dile getirmişti.

1996 F1 dünya şampiyonu Hill, "Bence en azından bir şans vermek ve George'a 'hayır, orada Max ve Lewis arasında kalıp neler yapabileceğine bak' demek daha iyi olurdu."

"Yine de, Max yumuşak lastiklerle inanılmaz hızlıydı ve onu geride tutmak her ikisi için de çok zor olurdu." dedi.

Russell'ın takım stratejisini sorgulaması konusunda ise Hill, "Bence de bir pilot olarak fırsatları kovalayıp kendi kararınızı vermelisiniz."

"Sanırım George bunun farkına vardı. 'Eğer Lewis pite girmiyorsa, ben girip yumuşak lastiği deneyebilirim' diye düşündü. Pilotların stratejide kesinlikle bir etkisi var ve bazen o an için en iyisini bildiklerine pit duvarındaki stratejistleri ikna etmeleri gerekiyor."

"Bu sporla ilgili en büyüleyici şey, bir takım sporu içinde harmanlanmış bireysel bir spor olması."

"Açıkçası bu tür olayları izlemek oldukça keyifli. Bazı pilotlar kokpitten stratejiye müdahale edebiliyor. Yine de bu noktada, Lewis'in pek bir seçeneği olmadığını düşünüyorum çünkü eğer pite girseydi geride kalacaktı."

"Yine de bu riski göze alıp Max ile aynı lastiklerle start almayı deneyebilirdi." dedi.