Hill: ''Hamilton'ın agresifliği Max'e zarar verdi''

Verstappen ve Hamilton, Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda liderlik için savaşırken temas yaşadı ve Hollandalı pilot bariyerlere uçmasının ardından yarış dışı kaldı.

İngiliz pilot ise, şampiyonadaki en büyük rakibinin yarış dışı kalmasının ardından 10 saniyelik ceza aldı.

1994 sezonunda Britanya Grand Prix'sini kazanan Hill, Hamilton'ın şu anda sadece sekiz puan geride olduğu rakibine karşı ''niyet göstergesi'' vermek istediğini düşündüğü açıkladı.

F1 Nation podcastinde konuşan 1996 Dünya Şampiyonu, ''Lewis'in daha önce bu kadar agresif sürdüğünü görmemiştim.''

''Aklıma gelen tek yarış, Barselona'da Nico Rosberg'le yaptığı rekabet oluyor.''

''Bunun bir önceki gün sprintte olan bir şeyle mi alakası var bilmiyorum. Bu bir niyet göstergesiydi, değil mi? Bu Lewis'in 'dinle, ben bir savaşçıyım ve beni zorlayacaksan, sana nelerim olduğunu göstermeliyim' deme şekliydi ve bunu yaptı da.''

''Psikolojik olarak bu Max'ta hasar oluşturdu. Oluşturmak zorunda da. Bu ona Lewis'in tekerlek tekerleğe savaşacağını ve gerilemeyeceğini fark ettirdi.'' dedi.

Ancak Hill, Hamilton'ın Copse'de iç tarafı zorlayarak işleri fazla ileri götürdüğünü düşünmüyor.

''Lewis'in muhteşem olduğu konulardan bir tanesi de, fazla agresif olmak ve yeterince agresif olmamak konusundaki ince çizgiyi tutturabilmesi. O, bunu mükemmel şekilde yapabiliyor.''

''Daha önce onun yarışlarda sportif olmayan bir şey yaptığını hiç görmedim. Bu olay onun bu davranışı göstermeye en yakın olduğu zamandı ve 'biraz abartıydı' diyebilirsiniz. Ancak değildi çünkü bunu yapması gerekiyordu.''

''Her zaman kaza riski vardır ancak bu eşit derecede Max'ın da hatasıydı. Lewis bu tür şeyleri fark etmede harika.''