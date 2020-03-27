Hill: "Hamilton'ı yenmenin tek yolu Rosberg gibi onu rahatsız etmek"

Lewis Hamilton, geride kalan üç yıllık dönemde arka arkaya üç şampiyonluk almayı başardı ve hiç şüphesiz gridin en iyisiydi.

Buna karşılık Hamilton, 2016'da Nico Rosberg'le olan şampiyonluk mücadelesini kaybetmişti ve o yıl son derece inişli/çıkışlı bir grafik çizmişti.

Rosberg, bu yıl başında verdiği demeçte Hamilton'ı yenmek için tek çarenin İngiliz pilotun aklına girmek olduğunu dile getirirken, eski F1 dünya şampiyonu Damon Hill de benzer görüşte.

Hill, "Bir pilot olarak şu anda neredeyse eşsiz bir yeteneğin, deneyimin ve güvenin karışımı var. Bu gerçekten dikkat çekici. ”

“Onu yenmenin tek yolu Nico'nın yaptıklarını yapmak ve onu kendisi için uygun olmayan bir noktaya getirmek ve rahat hissettirmemek"

"Lewis kurnazlık ve şeytanlık yapmıyor - bu onun doğasında olan bir şey değil. Birisi onu rahat olduğu alanın dışına çıkarmayı başarırsa, biraz savunmasız kalabilir." dedi.

Rosberg, "Şunu unutmayın; Lewis'ten bahsediyoruz! Ona ne kadar çok saldırırsanız, ona karşı ne kadar atağa geçerseniz, onu o kadar güçlü hale getirirsiniz. Bu yüzden tam tersini yapmanız gerekiyor. Düşüncelerine girmelisiniz ve bu kolay değil. Onun düşünceleri arasında bir şüphe sokmak gerekiyor. Küçük bile olsa bir şüphe... O büyüyecek. Valtteri her zaman mücadelede olmalı. Durdurulamaz bir rakip olmalı, istikrarlı olmalı. Lewis onun varlığını hissetmeli. Bunu takıntı yapmalı." demişti.

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