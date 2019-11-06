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Formula 1 / Röportaj

Hill: "Hamilton, Schumacher'i yakalayabilir"

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Hill: "Hamilton, Schumacher'i yakalayabilir"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Kas 2019 05:34

Eski dünya şampiyonu Damon Hill, Lewis Hamilton'ın Michael Schumacher'i yakalamak için artık iyi bir şansa sahip olduğunu söyledi.

Hamilton, pazar günkü Amerika Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayarak altıncı pilotlar şampiyonluğunu elde etti.

Böylelikle Hamilton'la Michael Schumacher arasında sadece bir şampiyonluk kaldı.

Eski F1 dünya şampiyonu Hill, "Bence performansı olağanüstü. Hem dış dünyanın, hem de kendisinin tüm beklentilerini karşıladı. Artık Michael Schumacher'in şampiyonluk sayısını yakalayabilir. Bu ona çok fazla motivasyon getirecek." dedi.

Öte yandan Hill, Ferrari'nin performansındaki düşüşü de anlayamadığını söyledi.

"FIA'nın yakıt direktifiyle mi ilgili olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Keşke bilebilseydim! Fakat yarışta hiç de rekabetçi değillerdi. Red Bull ise iyiydi. Çok iyi görünüyorlardı. Yine de burada çok fazla viraj olduğunu biliyoruz."

Valtteri Bottas'la ilgili, "Gelecek yıl Lewis için daha büyük bir tehdit olacağını düşünüyorum. Daha doğrusu, daha büyük bir mücadele olacak. Valtteri bu yıl daha hızlıydı ve daha fazla güven kazandı. Şimdi daha fazla motive olmuş durumda. Şimdi nerede daha iyisini yapabileceğini görebiliyor. Elinden gelenin en iyisini yapacağından eminim, ama bilirsiniz, Lewis'i yenmek zordur." derken, 2020 ve sonrası için, "Yeni kurallarda takımların yapması gereken çok fazla iş olacak. Bu çok fazla zaman alan bir süreç ve çok fazla çaba gerektiriyor. Buradaki sorun, Mercedes ve diğer tüm takımların kaynaklarını nasıl dağıtacağı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Damon Hill , Lewis Hamilton Şimdi al
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Editör Erwin Jaeggi

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