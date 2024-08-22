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Formula 1

Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"

1996 Dünya Şampiyonu Damon Hill, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye imza atarken Mercedes'i 'hafife almış' olabileceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2024 sezonu başlamadan kısa bir süre önce, Hamilton'ın sezon sonunda Mercedes'ten ayrılacağı ve 2025'te Ferrari'ye gideceği açıklandı.

Mercedes ile son sezonunda Hamilton, Mercedes'in son dört yarışın üçünü kazandığı bir serinin parçası olarak Silverstone ve Spa'daki zaferler elde etti.

Mercedes için bu durum, hızlı ve etkili bir şekilde eski formlarına geri dönüş oldu ve bu da Hill'in takımın yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilotu tarafından 'hafife alınıp alınmadığını' sorgulamasına neden oldu.

Hill, Top Gear'a verdiği demeçte, "Hamilton Mercedes'le inanılmaz bir zaman geçirdi."

"Ayrılma kararını verdiğinde, bence oldukça anlaşılır bir şekilde Mercedes'in artık eskisi gibi olamayacağını düşündü."

"Ama belki de onları hafife aldı, çünkü gördüğünüz gibi geri dönüş yapıyorlar ve yeniden rekabetçi olabilirler." dedi.

Ferrari de benzer bir atılımın eşiğindeymiş gibi görünüyordu, ancak takım İspanya Grand Prix'si güncellemelerinin başarısız olmasıyla bir aksilik yaşadı.

Hill, Hamilton direksiyon başındayken Ferrari'nin rekabetçi olacağını umuyor.

"Ferrari'ye geçmesi ve Ferrari'nin rekabetçi olamaması gerçekten üzücü olur."

"Çünkü bu, birçok insanın sahip olması gerektiğine inandığı sekizinci şampiyonluk şansından mahrum kalacağı anlamına gelirdi."

"Lewis'i sekizinci şampiyonluğu için savaşırken görmeyi çok isterim ve onu bir Ferrari'de görmek harika olacak."

"Bunun spora çok şey katacağını düşünüyorum ve bu henüz yazılmamış bir hikaye. Nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz ama büyüleyici olacak."

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