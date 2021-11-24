Hill: "Hamilton 'kovalayan olmayı' seviyor"

Formula 1'de, 2021 sezonunun bitmesine sadece iki yarış kaldı ve Lewis Hamilton, puan farkını sekize kadar indirmiş durumda.

Mevcut formlara bakıldığında, hem Suudi Arabistan hem de Abu Dhabi'de Mercedes zaferi bekleniyor. Eğer durum böyleyse, sezon sonunda şampiyon olan isim, Lewis Hamilton olacak.

1996 dünya şampiyonu Damon Hill de genel olarak bu görüşte olan isimlerden birisi.

Hill, "Gerginlik giderek artıyor, bitiş çizgisi artık çok yakın ve kimse ne olacağını bilmiyor."

Kutlama için çok erken. Lewis Katar'da kazandı, ancak başarısını oldukça ölçülü bir şekilde kutladı."

"Max de duyguları kontrol altında tutuyordu. Hamilton'a mağlup olmanın bir felaket olduğunu ve şampiyonluğu kazanma şansının azaldığını düşünmedi."

"İşini iyi yaptığını düşünüyordu ve bu gerçekten doğruydu. Ancak şu anda Mercedes'in hız avantajı var."

"Lewis son yarışlarda arayı giderek kapatıyor ve bundan keyif alıyor. Ancak farkı kapatmak için fazla fırsatı yok ve belirli koşullar altında bir sonraki yarışta şampiyonluğu Max'e kaybedebilir."

"Şampiyonluk adaylarından birine bir şey olursa, ikincisi anında şampiyon olabilir. Şimdilik sadece Max'in böyle bir şansı var, çünkü Lewis onun sekiz puan gerisinde."

"Hamilton Suudi Arabistan'ı altıncı veya daha geride bitirirse, Max şampiyonluğunu ilan ediyor. Fakat Lewis en son ne zaman altıncı oldu?"

"Ayrıca Mercedes'in kalan yarışlar için iki motoru var. Katar'da, Lewis'in bu yılki dördüncü motorunu kullandılar. Güç olarak Interlagos'takinden daha düşüktü, ancak takım daha yeni olan motoru Cidde'deki yarış için saklamaya karar verdi ve görünüşe bakılırsa orası inanılmaz hızlı bir pist." dedi.