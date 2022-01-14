Hill: "Hamilton için 8. şampiyonluk şansı, çekici olacaktır"

Hamilton, 2021 Formula 1 sezonunun son yarışı Abu Dhabi'de 8. şampiyonluğunu kazanmaya çok yaklaşmıştı ancak yarışın son bölümünde yaşanan tartışmalı olaylar sonucunda şampiyonluğu Max Verstappen'e kaptırdı.

O yarıştan bu yana Hamilton, sessizliğini koruyor. Çıkan bazı iddialar, Hamilton'ın Formula 1'den ayrılmayı değerlendirdiği yönünde.

Hill ise, 8. şampiyonluğu kazanma konusunda kararlı olan Hamilton'ın tüm iddialara rağmen 2022 sezonunda Mercedes kokpitinde olacağını düşünüyor.

Sky F1'de konuşan Hill, "Kariyerinin sonuna yaklaşıyor. Geride birkaç sene olabilir de olmayabilir de. Ancak yine de bankada oldukça fazla şeye sahip. 'Şu ana kadar elimden gelen her şeyi yaptım' diye düşünüyor olabilir."

"Ancak sekizinci şampiyonluğun aşırı çekici olacağından eminim. Onun geri dönüp onu kazanmak isteyeceğinden eminim."

"Lewis Hamilton taraftarlarının verilen kararın kendilerini dezavantajlı yapmasından ve soyulmuş hissedilmelerinden dolayı çok hüzünlü olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla alakalı çok fazla üzgün insan var."

"Hollanda tarafı ise sonuçtan çok mutlu ancak şampiyona memnun edici bir şekilde mi sonuçlandı? Bunun pek memnun edici olmadığını söylemeniz gerek." dedi.

Hill ayrıca, Yarış Direktörü Michael Masi'yi de eleştirdi onun son turlarda baskıyı kaldıramadığını söyledi.

Hill, "Adil olmamış bile olabilir çünkü kararların alınma şekline bakarsanız, bazı araçların turlarını geri almalarına izin verilirken, bazılarına verilmedi."

"Bu kendi içerisinde adaletsiz bir durum. O anlarda iki şampiyonluk kahramanına odaklanıldı. Ancak yarışları ya da şampiyonaları bu şekilde yürütemezsiniz."

"Tüm kuralları herkese eşit bir şekilde uygulamanız gerek."

"Manipüle çok güçlü bir kelime. Bir bakıma manipüle edildiğini söyleyebilirsiniz çünkü Yarış Direktörü, Michael Masi iki pilot arasında heyecan verici bir yarışa izin verme konusunda baskı altındaydı."

"Her iki tarafın baskısı altında kaldığını düşünüyorum. Muhtemelen Max'in orada (tur yiyenler karşısında) yükselmesi konusunda daha fazla baskı vardı. Bu yüzden sadece Max ile Lewis arasındaki araçların turlarını geri almalarına izin verildi." dedi.