Hill: "Hamilton, gelecek yıl şampiyonluk mücadelesi verebilir"

2021 sezonundan bu yana Mercedes'in Brezilya'da George Russell ile elde ettiği sadece bir yarış galibiyeti var.

Yanlış gelişim yolunun seçilmesi Mercedes'in gerilemesinin ardındaki asıl neden olsa da Hill, bu yılın başlarında Lewis Hamilton tarafından yapılan yorumların Gümüş Oklar'ı eski günlerine geri dönmek için doğru bir rotaya soktuğuna inanıyor.

Sezon başında Hamilton, ekibinin tasarım felsefesini yanlış anladığını ve onları önceden uyardığını açıkça ortaya koymuştu.

Hamilton BBC Sport'a verdiği demeçte, "Geçen yıl takıma araçla ilgili sorunları anlattım."

"Hayatım boyunca çok fazla araç kullandım, bu yüzden bir aracın neye ihtiyacı olduğunu ve neye ihtiyacı olmadığını biliyorum."

"Bence bu, hataları kabul ederek 'Evet, sizi dinlemedik ve araç olması gereken yerde değil, bu yüzden çalışmamız gerekiyor' demekle ilgili."

"Tüm zayıf noktalara bakmalı ve takım olarak bir araya gelmeliyiz, yaptığımız şey de bu."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, lifts his trophy on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Hâlâ birden fazla Dünya Şampiyonluğu olan bir takımız, sadece geçen sene ve bu sene bir şeyleri doğru yapamadılar. Ama bu, ileride doğru yapamayacağımız anlamına gelmiyor."

Express Sport'a konuşan Hill bu konuda şunları söyledi: "Hamilton, takımın onun arkasında olduğunu ve ona ellerinden gelen her şeyi vereceklerini biliyor."

"Bu yıl biraz puan kazandı çünkü onlara hata yaptıklarını kabul ettirdi. Gelişim yönlerini değiştirdiler ve şimdi doğru gibi görünen bir yöne doğru gidiyorlar."

"Gelecek yıl şampiyonluk için mücadele edebileceği bir araca sahip olabilir."

Ancak Mercedes ve Hamilton'ın sezon sonunda sona erecek olan mevcut sözleşmesini uzattığına dair henüz bir doğrulama gelmedi.

Takım patronu Toto Wolff kısa bir süre önce Hamilton ile aralarındaki görüşmelerin başından beri açık olduğunu, ancak avukatlar ve menajerler işin içine girdiğinde karmaşık bir hal almaya başladığını açıkladı.

Ancak karışıklıklara rağmen şu anda her şey, Hamilton'ın Mercedes ile en az bir yıl daha devam edeceğine işaret ediyor.