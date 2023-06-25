Hill: "Hamilton, Alonso'ya karşı ateşle oynuyor"
1996 Formula 1 şampiyonu Damon Hill'e göre Fernando Alonso'ya yaş konusunda bir şaka yapan Lewis Hamilton dikkatli olmalı, nitekim kendisi de aynı durumda.
İki eski takım arkadaşı, Kanada GP'sinde sıkı bir mücadeleye tutuştu: startta Hamilton'ın Alonso'yu geçmesiyle başlayan mücadele, pitlerde de devam etti.
Aynı anda pit stop yapan ikili, Hamilton'ın pit yoluna Alonso'nun hemen yanında çıkması nedeniyle az kalsın temas ediyordu, hatta araç kamerasındaki bir görüntü, Alonso'nun direksiyonuna bir kontra verdiğini gösteriyordu.
Yarıştan sonra Alonso'nun bu hareketini eleştiren Mercedes takım patronu Toto Wolff, İspanyol pilotun "drama yaratmayı sevdiğini" söylemişti.
Hamilton ise Alonso'nun startta kendisine göre yavaş kalmasına değinmiş, "Tepkileri biraz yavaş... sanırım yaşıyla ilgili." ifadelerini kullanmıştı.
Bu ufak atışma hakkında konuşan Damon Hill, Hamilton'a en yaşlı ikinci pilot olduğunu hatırlattı.
The Express'e konuşan Hill, "Hamilton son yarışın ardından Alonso'ya startta onu geçmesiyle ilgili bir şaka yaptı, ancak biraz ateşle oynadığını düşünüyorum."
"Bunun sebebi yaş, nitekim griddeki en yaşlı ikinci pilot kendisi."
"Ama iyi olan şey Fernando'nun 40 yaşından sonra da hayat olduğunu göstermesi. Lewis muhtemelen 'Harika, birkaç sezonum daha var' diye düşünüyordur." dedi.
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