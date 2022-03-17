Hill: "Hamilton, 8. şampiyonluğunu 'herkesle savaşarak' kazanmayı tercih eder"

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Hamilton, yeni sezonda bir kez daha sekizinci dünya şampiyonluğunu almak ve eski yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in rekorunu geçmek için mücadele edecek.

Hamilton geçtiğimiz sezon Abu Dhabi'deki sezon finalinin son turunda Verstappen'e geçildi ve şampiyonluğu kaybetti.

Mercedes, zorlu geçen Bahreyn testinin ardından bu hafta sonu gerçekleştirilecek Bahreyn Grand Prix'sinde ön tarafta mücadele edebileceğinden emin değil.

Sky Sports F1 uzmanı Hill, sekizinci dünya şampiyonluğunu kaybetmenin Hamilton'ın rekor kırmak için taşıdığı baskıdan "kurtulmasını" sağlayabileceğini ancak şampiyonluk için açıkça mücadele edeceğine emin olduğunu söyledi.

Hill, "Kazanmak için her şeyimi bir kez verdim. Sanırım bir kez daha deneyebilirdim ama bunu yedinci, sekizinci dünya şampiyonluğu için her yıl yapabilir miydim bilmiyorum."

"Bu inanılmaz bir baskı. Bir noktada baskı istemiyorsun. Ancak Lewis'ın hâlâ aç olduğunu düşünüyorum."

"Bence sekizinci şampiyonluğu gerçekten istiyor ama bunu daha iyi bir araçta rekabet olmadan kolayca almaktansa herkesle savaşarak almayı tercih eder." dedi.

Damon Hill Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, geçtiğimiz yıl 100 grand prix galibiyetini geçen ilk sürücü oldu ancak sezon boyunca Max Verstappen ve Red Bull'a karşı F1 tarihinin en dramatik mücadelelerinden birini verdi.

2022'de Verstappen'i yeniden ön tarafta mücadele ederken görmemiz olası ve bununla birlikte, Ferrari ikilisi Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile Hamilton'ın yeni takım arkadaşı George Russell'da yeni düzenlemeler kapsamında galibiyet için mücadele etmeyi umut ediyorlar.

Hill, Hamilton'ın en zor yılının 2022 olup olmayacağı sorusuna, "Geçtiğimiz yıldan daha zor olacağını düşünemiyorum."

"Geçtiğimiz yıl rekabet anlamında baştan sona çok stresliydi."

"Daha da zor olan şey, hızlı bir takım arkadaşı olması ve tanıması gereken yeni bir adam olması. George'un da iyi olmak isteyeceğinden ve birkaç kişiyi geçmek isteyeceğinden eminim."

"Ancak Lewis'ın de başka bir şey yapmasını bekleyeceğini düşünmüyorum. Yani takım içinde bir bilinmezlik ve biraz daha rekabet olacak. Düzenlemeler yüzünden de bir sürprizle karşılaşıp, savaşmak zorunda kalabilirler."

"Ayrıca, takımın ona kazanmasını sağlayacak aracı vermek için her şeyi yapacağına güvendiğini söyledi."

"Bence mücadele hoşuna gidiyor ve bu onu daha çok motive ediyor." dedi.