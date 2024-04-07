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Formula 1 Japonya GP

Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"

1996 Formula 1 dünya şampiyonu Damon Hill, George Russell'ın Japonya Grand Prix'sinde Oscar Piastri ile yaşadığı olay nedeniyle eleştirdi.

Burak Yasul
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Simon Galloway / Motorsport Images

George Russell, F1 Japonya Grand Prix'sinde Oscar Piastri ile girdiği mücadelede suçsuz bulunmasına rağmen Damon Hill tarafından agresif olmakla eleştirildi.

Russell, 16. virajda Piastri'yi geç fren yaparak geçmeye çalıştı.

İkili şikan ortasında lastikten lastiğe temas yaşadı ve Piastri pozisyonunu korumak için virajı kesti.

Russell, McLaren sürücüsünü geçip yedinciliği son turdaki atağından sonra elde etti.

Yarış sonrası yapılan incelemenin ardından her iki sürücü de hakemler tarafından suçsuz bulundu.

1996 F1 dünya şampiyonu Damon Hill, Russell'ın yaptığı hareketin riskli olduğunu düşünüyor.

Hill, "Agresif ve riskli bir hareket olduğunu düşünüyorum. Geç fren Oscar'ın virajı kesecek bir hareket yapmasına neden oldu."

"George biraz çaresizdi." dedi.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Russell, "Benim açımdan geç kalmış bir hamleydi. İç taraftaydım ve temas ettim. Sanırım ikimizin de pistte kalması için yeterli alan vardı. Belli ki o da devam etti."

"Yarışı onun arkasında bitirseydim biraz daha üzülürdüm. Sonuçta ne bir şey kazandım ne de bir şey kaybettim." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes, kırmızı bayrağın ardından yarışın ikinci startında sert lastikle başlayan ilk 10 içindeki tek takımdı.

Mercedes'in tek pit stop stratejisinden iki pit stop stratejisinden vazgeçmesi takıma kazanç getirmedi. 

Russell, ikinci startta sert lastiklerle başlamanın doğru karar olduğunu düşünüyor.

Russell, "Sert lastiklerle başlamak doğru bir karardı. Çünkü bu bize tek pit veya iki pit yapma esnekliği sağladı. Kırmızı bayraktan sonra orta hamurla başladığınızda iki pit yapmanız gerekir."

"ilk stintte zorlandık. Lewis'in arkasındaydım, ön tarafla biraz mücadele ediyordum. Öndekilerle mücadele edebilseydik iyi olurdu. Çünkü ilk pit stoptan sonra Lando ve Charles ile yakındık." dedi.

Yedinci ve dokuzuncu olan Mercedes için yine kötü bir hafta sonu oldu.

Sezonun geri kalanına bakacak olursak, Russell önümüzdeki yarışların W15'e daha uygun olacağını düşünüyor. 

Russell, "İlk üç üreticinin ne kadar yakın olduğuna baktığınızda bizimde onlara son derece yakın olduğumuz ortada. Her şey sıralama turlarında belli olacak. Gridde üçüncülük ile sekizincilik arasında 0.1 saniye fark vardı. Bahreyn'de de durum aynıydı."

"Bu grubun en önünde sıralamaya girmeyi başaran, o grubun en önünde bitirecektir. Yapacak işlerimiz olduğunu biliyoruz. Hiçbirimiz ikincilik için mücadele etmekten memnun değiliz. Çin ve önümüzdeki pistler bize son üç pistten daha uygun olacak." dedi.

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