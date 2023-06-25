Hill: "Ferrari'nin Todt veya Brawn gibi birine ihtiyacı var"
Damon Hill, Ferrari'nin mevcut sorunlarını çözebilecek Jean Todt veya Ross Brawn benzeri birine ihtiyaç duyduğuna inanıyor.
Ferrari, geçen yılki sorunlarını çözeceğine ve ileriye doğru büyük bir adım atacağına inandığı 2023 sezonunda, şimdiye kadar tek bir galibiyet dahi alamadı.
Podyuma çıkmakta zorlanan Ferrari, şu anda şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor ve ortaya koyduğu performans taraftarları hayal kırıklığına uğratıyor.
Frederic Vasseur'ün takımın başına geçmesinin ardından teknik departmanda çok büyük değişiklikler yapılmadı veya henüz büyük bir ismin takıma geleceği duyurulmadı.
Sonuç olarak gelecek yılın da mevcut teknik ekipten ötürü problemli geçme ihtimali var. Bu da Charles Leclerc'i başka takıma kaptırmak anlamına gelebilir.
Damon Hill, bundan ötürü takımın kendisine "eleştirel gözle" bakacak birine ihtiyaç duyduğunu söylüyor.
Hill, The Express'e verdiği demeçte, "Her şeyden önce kendilerine eleştirel bir gözle bakmaları gerekiyor ya da dışarıdan birinin bunu yapması ve söylemesi gerekiyor."
"Şu anda takımın muzdarip olduğu temel rahatsızlık bu gibi görünüyor. Orada kimin yetkili olduğundan tam emin değiller."
"Bence Ferrari'nin sporda büyük bir güç, sağlam bir ele ihtiyacı var. Örneğin, Ross Brawn ve Jean Todt gibi, işleri kendi ellerine alabilecek ve insanları peşlerinden gitmeye ikna edebilecek birilerine ihtiyaç duyuyorlar." dedi.
Michael Schumacher celebrates victory in both the race and the world championship with Ross Brawn, Technical Director, Ferrari, Jean Todt, Team Principal, Ferrari, and the rest of the Ferrari team
Fotoğraf: Motorsport Images
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