Hill, Ferrari'nin son iki yarışta gaz keseceğini düşünüyor
1996 F1 şampiyonu Damon Hill'e göre gelecek sezona odaklanan ve bütçe sınırını da hesaba katan Ferrari, son iki yarışta tam gaz gitmeyecek.
Deniz seviyesinden 700 metre yüksekte bulunan Interlagos pisti, yüksek irtifada başarısız olduğu gözlemlenen Ferrari için bir diğer sıkıntı dolu yarışa ev sahipliği yapabilir.
Bu durum takım için pek iç açıcı değil, nitekim bu hafta sprint yarışı düzenlenecek ve takımlar şampiyonasındaki farkı 40 puana kadar indiren Mercedes için ikincilik yolunda fazladan puan toplama yolu açılmış olacak.
Tom Clarkson ile ortak düzenledikleri F1 Nation podcast'ine konuşan Hill, bütçe sınırı nedeniyle Ferrari'nin ikinciliği korumak için ekstra çaba göstermeyeceğini düşünüyor.
Hill'e "Ferrari tam güç gitmeyi dener mi? Ben olsaydım kesinlikle riske girerdim çünkü Charles Leclerc Avusturya'da herhangi bir güvenilirlik sorunu yaşamadı ve Spielberg'in yüksekliği Interlagos ile aynı." şeklinde bir soru yönelten Clarkson, ilk söz alan isim oldu.
Soruyu yanıtlayan Hill, "Bütçe sınırını unuttunuz, değil mi? Ekstra maliyetler nedeniyle istedğiniz kadar motor patlatma lüksünüz yok."
"Ferrari dikkatli olmak zorunda. Bana daha çok tasarruf etmeye, yaralarını sarmaya ve gelecek yıla odaklanmaya çalışıyorlarmış gibi geliyor."
"Güncelleme getirmiyorlar, aracı geliştirmiyorlar, muhtemelen bütçe sınırını aşmaktan kaçınmak için güç ünitelerini de koruyacaklar."
"Ne kadar iyi olursanız, gelişim yarışındaki şansınız o kadar azalır. Arkadakiler atılım yapabilmeleri durumunda daha çok gelişme şansına sahipler."
"Sözün gideceği noktayı biliyorsunuz. Muhtemelen takımdaki herkes 'bir dakika, eğer şampiyonayı ikinci sırada tamamlamazsak rüzgar tünelinde daha fazla zaman geçirebiliriz' şeklinde düşünüyor."
"Aslında bu tür hesaplamalara girişmeleri gerekecek çünkü ikinci olmak istemiyor olabilirler." dedi.
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