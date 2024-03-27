Hill: "Ferrari'nin kararı, Sainz'ı özgürleştirmiş olabilir"

Sainz sezonun ilk yarışında [Bahreyn GP] Red Bull'ların arkasında podyuma çıkmıştı.

Suudi Arabistan'da geçirdiği apandisit operasyonu nedeniyle hafta sonunu yarıda bırakmış olsa da Avustralya'ya antrenman seanslarıyla beraber iyi bir giriş yaptı.

Avustralya'ya gelmeden önce yarışa çıkamayacağını düşündüğü an olduğunu da söyleyen İspanyol pilot, pazar günü yarışa ilk çizgiden başladı.

Yarışın ikinci turunda üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen'i geride bıraktıktan sonra arkasına bakmadı ve galibiyete rahat bir şekilde ulaştı. 2023 sezonunda Red Bull dışındaki tek galibiyeti alan Sainz, yeni sezonda da Red Bull galibiyet serisine son veren isim oldu.

F1 Nations podcastine konuşan 1996 F1 dünya şampiyonu Damon Hill, Sainz'ın geçen yıl Singapur'da kazandığı zaferin son derece etkileyici olduğunu söylemişti. Kendisine Avustralya'ya zaferinin de aynı etkileyicilikte olup olmadığı sorusuna Hill, "Bence öyleydi."

"Bence, sizin de bildiğiniz gibi, bu yılın sonunda takımda kendisine ihtiyaç olmadığının söylenmiş olması bazılarının motivasyonu bu yüzden düşebilir."

"Ama o öyle bir kişilik değil. Belki de bu karar onu özgürleştirdi ve 'Ben kendim için buradayım. Bu Ferrari'yi kullanacağım ve ne yapıyorsam onu yapacağım, bana durmamı ya da başka bir şey yapmamı söyleyebilirsiniz ama bunun bir önemi yok çünkü ben hayatta kalmak için savaşıyorum'. diyebilir"

"İnsanlar yere düştüklerinde ya tekrar ayağa kalkarlar ya da yerde kalır ve sürünürler, bilirsiniz ve o bunu yapmıyor. O öyle bir insan değil. Mücadeleci olduğunu gösterdi ve bu mücadele gerçekten çok güçlü. Bence bu hafta sonu kendini fevkalade iyi ifade etti." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ameliyattan sonra geri dönüp galibiyet alması hakkındaki düşünceleri sorulan Hill, "Bence çok iyi bir noktaya değindiniz."

"Çünkü gerçekten Avustralya'da sürebileceğinden emin değildik. Yüzüne baktığınızda farklılığı görüyorsunuz. Yüzü tamamen farklı. Çok kilo kaybetmişti. Yani, eskisi kadar sıkı antrenman yapamamak, enerji rezervlerini artıramadığı için yaptığı şey olağanüstü." dedi.

Ferrari ikilisinden hangisinin daha güçlü olduğunu düşündüğü sorusuna Hill, "Bunu söylememen gerekiyor, değil mi? Bence ve bunu Silverstone'da Carlos takıma stratejisi hakkında talimatlar verirken hissetmiştim."

"Charles da takıma 'bana ne yapacağımı söyleyin' diyordu ya da kendisine takım emirleri verildiği için sinirleniyordu."

"Bunlar sürüş sırasında çok daha fazla bilginin farkında olan ve bunlarla başa çıkabilen bir sürücünün işaretleri."

"Carlos akıllı biri ve bence bugün sadece düşünen bir sürücü olmadığını, aynı zamanda hızlı olduğunu da gösterdi. Ayrıca Avustralya'da ne sebeple olursa olsun Charles'ı geride bıraktı." dedi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, the Ferrari team celebrate victory Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Podcastte Fernando Alonso'nun 20 saniyelik zaman cezası aldığı söylendiğinde Hill, "Sürprizi George yaptı."

"Bana öyle geldi ki Fernando'ya yaklaşma hızının bu kadar yüksek olmasına çok şaşırdı. Ya da çok yaklaştı, çok zorluyordu ve önden kayma yaşadı." dedi.

Hill'e durumun böyle olmadığı Alonso'nun tehlikeli sürüşten ceza aldığı söylendi. Alonso ve Russell ikilisi pistin DRS bölgesinin olduğu kısıma doğru ilerliyorlardı. Alonso'nun yaptığı hareketin pilotların kendilerini korumak için işlerinin bir parçası olup olamacağı sorusuna Hill, "Bence bu noktada neyin yarış, neyin alçakça bir hareket olduğu gibi zor bir alana giriyoruz."

"FIA'nın potansiyel olarak tehlikeli olan şeyleri yapan pilotları durdurmak istediğini varsaymak zorundayız."

"Motor yarışları tehlikelidir. Birine hamle yapacağınız zaman dikkatli olmalısınız."

"Önünüzdekine yaklaşırken her türlü oyuna hazırlıklı olmalısnız. Bence bu da sporun bir parçası olmalı."

"İnsanların beklenmedik bir şey yapmasını engellemeniz gerektiği fikrinin gerçek bir yarış olmadığını düşünüyorum." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, leads George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sezon başlarken 2025'te Red Bull koltuğu garanti olmayan Sergio Perez'in yerine bir çok isim yazıldı. Bu isimlerin en başında gelen ise o koltuğa daha önce oturmuş olan Daniel Ricciardo.

Ama henüz daha üç yarış geride kalmasına rağmen performansıyla adından söz ettiremeyen Avustralyalının VCARB koltuğunun riske girdiği konuşuluyor. Bu konu hakkında da konuşan Hill, "Çok zor bir durumda."

"Sadece şunu düşünün, bir sonraki Japonya'ya gidiyoruz. Yuki'nin ülkesi. Şimdiye kadar geçen bölümde güçlü göründü ve bu onun için çok şey ifade edecek. Kendi evinde yarışacak."

"Avustralya Daniel Ricciardo'nun evindeki yarıştı ve onun için zor bir hafta sonu geçti."

"Motivasyon ilginç bir şey, değil mi? Bazen onu bulamıyor gibi görünüyorsunuz. Bazen neyin yanlış olduğunu anlayamazsınız."

"Kariyerimin sonlarına doğru kendimi motive etmekte kesinlikle zorlandım. Çünkü aklınızda şu oluyor. Sonrasında başka bir hayat var ve gençken kendiniz için gördüğünüz tek gelecek F1. Tüm gördüğünüz bu."

"Bence Yuki hayatta kalmak için savaşmak zorunda."

"Danny Ric? Bir kariyeri vardı. Şimdi 34 yaşında mı? Bilmiyorum, belki de bu şeyler dikkat dağıtıyordur. Dışarıda olan diğer şeyleri gördüğünüzde kendinizi yeniden motive etmek zordur." dedi.