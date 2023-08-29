Hill: "Ferrari'nin durumu Monza öncesi hiç de iyi değil"

Hollanda'da hatalarla, sıkıntılarla ve tempo eksikliğiyle dolu bir hafta sonu geçiren Ferrari, doğru strateji kararları vermesine rağmen uygulamada zayıf kalınca olası bir podyumu kaçırdı diyebiliriz.

İlk olarak lastiklerin geç geldiği bir pit stop nedeniyle zaman kaybeden, sonrasında ise tabanına takılan bir ön kanat parçası nedeniyle aracının performansı epey düşen Leclerc, 41. turda yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Nispeten iyi bir gün geçiren ve bir ara üçüncülüğe kadar yükselen Sainz ise kendisinden daha hızlı gelen Fernando Alonso ve Pierre Gasly'e dayanamayarak mücadeleyi beşinci sırada tamamladı.

Yarışın ardından Ferrari'nin durumunu yorumlayan Damon Hill, bu performansın İtalya'da pek de hoş karşılanmayacağını düşünüyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, in the gravel Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sky Sports'a konuşan Hill, "Gelecek hafta Monza'ya gidiyoruz, basının takımı nasıl eleştireceğini merakla bekliyorum."

"Bu hafta sonu performansları epey tutarsızdı. İlk viraja girerken aracı durduramadılar, pilotlar yol tutuşundan memnun değildi, Charles kaza yaptı, yarışta da varlık gösteremediler."

"Kendi evinizdeki yarış öncesi bu durum hiç de iyi değil."

Sky'ın strateji analisti ve eski Aston Martin strateji şefi Bernie Collins ise Sainz'ın beşinciliğinin diğerlerinin hatalarından kaynaklandığını düşünüyor.

Collins, "Açıkçası beşincilik Carlos için kötü bir sonuç değil, ancak belki de diğerlerinin hatalarından yararlandı. Neredeyse tüm takımlar pite girmekte geç kaldıklarını düşünmekteydi."

"Leclerc gerçekten kötü bir gün geçiriyormuş gibi görünüyordu, evet, tabanı hasarlıydı ancak öncesinde de değişken koşullarda korkunç bir sıralama seansı geçirdi."

"Monza'nın daha güçlü olacağını umalım, zaten bu hafta sonundan daha kötü olamaz." dedi.