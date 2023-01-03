Hill: "Ferrari'nin yapması gereken iş Mercedes'e göre daha az"

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22 yarışlık 2022 sezonunda 17 galibiyetle en çok zafere ulaşan takım Red Bull oldu ancak Ferrari de 12 pole pozisyonu alarak bu alanda zirvede yer aldı.

Mercedes geçen yıl sadece bir galibiyet aldı ve bir de pole pozisyonu elde edebildi.

Ferrari'nin temel olarak iyi bir araca sahip olduğu konusunda herkes hemfikir. Oysa Mercedes'in yıl boyunca çözmesi gereken büyük sorunlar vardı ve yıl sonunda bile araç bazen olması gerektiği gibi çalışmadı.

Şimdi iki takım da Red Bull'u yenmek için bir başka adım daha atmaya çalışıyor ve 1996 F1 şampiyonu Damon Hill, Ferrari'nin yapması gereken daha az iş olduğu görüşünde.

Hill, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada, "Mercedes'le kıyaslandığında Ferrari'nin yapması gereken daha az iş var."

"Mercedes öyle bir araç üretti ki bazı şeyleri yanlış anladılar ve her şeyi baştan yapmak zorunda kalacaklar, oysa Ferrari temel olarak gayet iyi bir araç üretti."

"Sezon boyunca bunu değerlendiremediler ve bence gelecek yıl için Mercedes'e kıyasla mücadeleleri daha kolay olacak." dedi.