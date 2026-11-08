Formula 1 Sao Paulo GP

Hill: "Ferrari, Hamilton'ı birinci pilotu yapmalı"

1996 Formula 1 dünya şampiyonu Damon Hill, Ferrari'nin Lewis Hamilton'ı takımın birinci pilotu olarak belirlemesi gerektiğini savundu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 8 Kas 2026 11:00

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Geçtiğimiz hafta sonu Meksika Grand Prix'sindeki ilk turda Lewis Hamilton ile Charles Leclerc arasında yaşanan gerginliğin etkileri hâlen sürüyor.

1996 Formula 1 dünya şampiyonu Damon Hill, Ferrari'nin bu duruma müdahale etmesi ve Hamilton'ın tavsiyelerini tamamen benimsemesi gerektiğini düşünüyor.

Hill'e göre Ferrari, son yıllarda beklenen sonuçları getirmeyen çalışma düzenini de değiştirmeli. Takım, son pilotlar şampiyonluğunu 2007'de, son takımlar şampiyonluğunu ise 2008'de kazanmıştı.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

1996 dünya şampiyonu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Hamilton-Leclerc tartışmasına ilişkin görüşlerini açıkladı.

Hill, "Hamilton ve Leclerc arasındaki tartışmaya dair fikirlerimden bahsedeyim: Aslında geçtiğimiz pazar günü Meksika'da 5 Live Sport'taki canlı yorumlarım sırasında da bundan bahsetmiştim."

"Kesinlikle Ferrari, Lewis'i birinci pilot ilan etmeli! Takım olarak her şeyi hemen netleştirip tüm bu tartışmalara bir son vermeliler."

"Hamilton'ı %100 destekledikleri takdirde hedefledikleri sonuçlara ulaşacaklarından eminim." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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