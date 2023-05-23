Hill: "Ferrari, Binotto'yu geri getirmeli"

Mattia Binotto, geçen yılın ardından Ferrari takım patronluğu görevini bıraktı ve şu anda zorunlu bekleme sürecinden geçiyor.

Binotto'nun yaklaşık bir yılı bu şekilde geçirmesi ve ardından başka bir takımla çalışmaya başlaması bekleniyor.

Bazıları bu takımın Audi, bazıları ise Alpine olabileceği görüşünde. Fakat Damon Hill, eski takımı Ferrari'nin hamle yapması gerektiğini söylüyor.

Hill F1 Nation podcast'ine, "Her şeyden önce teknik anlamda çok güçlü birisi ve takımın son derece önemli bir parçası."

"Muazzam bir yeteneği var ve onu geri getirip teknik sorumlu yapmak isterdim çünkü son derece zeki bir insan. Ancak bunun politik anlamda mümkün olup olmadığını bilmiyorum."

"Takım patronu olmak işin bir tarafı, ki bazı insanlar bu konuda çok iyi. Orada çoğu şey para, strateji ve pazarlama hakkında toplantılar yapmaktan geçiyor. Bu sizin ana işiniz olmayabilir ve bundan hoşlanmayabilirsiniz."

"Şahsen Ferrari'nin Binotto ve Fred Vasseur'ü yan yana koyamamasına şaşırdım çünkü Fred bence tam olarak nasıl yarışılacağını bilen bir insan." dedi.

Binotto'nun tekrar gridde olup olmayacağı kesin değil ancak onlarca yıllık deneyiminin onu piyasada tutacağı kesin.