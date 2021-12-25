Hill: "F1'in mevcut 'sıkıntılarına' kurallar konusundaki 'şüphe' neden oldu"

1996 Dünya Şampiyonu, Max Verstappen'in Abu Dhabi'nin ilk turda Lewis Hamilton'a yaptığı “Daniel Ricciardo tarzı" hamlesi hakkında konuştu ve o zamandan beri Mercedes sürücüsünün, Red Bull sürücüsüne liderliği geri verip vermemesi gerektiği tartışılıyor.

Verstappen, 6. virajda Hamilton'a içeriden yaklaştı ancak Mercedes sürücüsü temastan kaçınarak kaçış yoluna gitti ve Red Bull'u geride bırakarak öne geçti.

Bu olayın ardından görüşler ikiye bölündü ve Hill “hiçbir geçişin bir öncekiyle tamamen aynı olmadığına” dikkat çekerek, neyin ceza alıp almayacağı konusunda net sınırlarının olmamasının, sürücüler arasında kafa karışıklığına neden olduğunu savundu.

Hill, "Lewis kaçamak bir hamle yaptı, gidebilecek bir yolu kalmamıştı ve kaçış yoluna gitmek zorunda kaldı."

"Bu cesurca bir hamleydi ama ceza verilmeyen ya da izin verilen, benzer birçok hamlenin arkasından geldi."

"Yani sürücüler, bunun bir yarışma şekli olup olmadığından emin değiller. Şüphe, bize tüm bu sıkıntıları veren şey." dedi.

Hill, Hamilton'ın liderliği Verstappen'e vermesi gerektiği konusunda, her iki sürücünün de viraja ulaştığında Red Bull'un hak elde ettiğini söyleyen Martin Brundle ile aynı fikirdeydi.

"Hamilton bu hamleyle ceza almadan kurtuldu."

"Yoldan çıkmadan önce aracı durdurdu, Lewis kaçamak hamle yapmak zorunda kaldı. Geçişe baktığınızda, temiz bir geçiş olduğunu görürsünüz."

"Aslında Verstappen öndeydi, bu yüzden Lewis piste geri döndüğünde neden pozisyonunu geri vermediğini anlamadım. Max liderliği almıştı."

Hakemler, Hamilton kaçış yoluna gittikten sonra herhangi bir soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi ancak eski Williams ve Arrows sürücüsü bunun doğru olduğunu düşünmüyor.

Hill, "Kalıcı bir avantaj kazanmadığını söyledi."

"Aslında kazandı çünkü geçildiği halde geçilmedi." diye ekledi.