Hill, F1 takviminden duyduğu endişeyi dile getirdi

Madrid salı günü 2026 yılı için açıklandığında F1 takvimindeki en yeni pist oldu. Ancak geri bildirimler pek de olumlu olmadı.

İspanya'nın başkenti hiç şüphesiz yarışmak için iyi bir yer olsa da, 1996 Dünya Şampiyonu Hill de dahil olmak üzere bazılarını endişelendiren bir cadde pisti oldu Madrid.

Formula E takviminde Tokyo, Berlin ve Londra gibi bir dizi şehir yarışı yer alıyor. Şimdi F1 de Madrid'in Bakü, Miami, Vegas, Melbourne ve Monako'daki mevcut yarışlara katılmasıyla bu yönde ilerliyor gibi görünüyor.

Hill bunun F1 hayranları için bir endişe kaynağı olması gerektiğine inanıyor.

Sky Sports F1 podcast'inde Hill, "Bu sporu izlemeyi seviyorum. Gelişmeleri izlemeyi seviyorum. Madrid duyurusuna ekleyeceğim şey, yeni motor yönetmelikleri geliyor ve ardından araçlardan tutarlı performans elde etmekte zorlanacakları konuşuluyor."

"Yani daha dar, daha virajlı bir piste doğru bu hareket, diyelim ki yarışlarını şehir merkezlerinde ve aynı zamanda çok kısıtlı pistlerde yapmayı seçen Formula E'nin yönüne doğru gidiyor."

"Umarım bu, bu araçların şu anda bulundukları yere kıyasla daha düşük performans gösterecekleri gerçeğine verilen birkaç tavizin bir göstergesi değildir."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Mechanics on the grid prior to the start of the Sprint race

"Vegas'taki yarışta Max Verstappen pistlerin doğası ve ne tür pistlerde yarışmak istediğiniz hakkında konuşurken çok sinirliydi. Ancak gerçek şu ki Formula 1, hem otomobil üretimi açısından hem de hükümetin doğru çevresel soruları dayatması açısından kendisine yöneltilen yeni taleplere uyum sağlamak zorunda."

"Umarım heyecan verici bir pist olur ve en önemli şey yarışın heyecan verici olması ve araçların orada yarışabilmesi ve o zaman mutlu oluruz." dedi.

Hill, şehirlerin ortasındaki pistlerin daha iyi bir taraftar deneyimi sağladığını kabul etti. Ancak Spa gibi tarihi pistlerin de ilk günlerinden çok farklı olmadığını söyledi.

Hill, "Çeşitlilik istiyorsunuz ve bence büyük bir şehir merkezine yakın bir piste sahip olmak iyi bir şey. Çünkü bir grand prix'ye gittiğinizde yaşayacağınız tüm deneyimi geliştiriyor."

"Ancak Spa'ları ve diğer tarihi pistleri de korumamız gerekiyor. Spa'dan bahsettim, tabii ki Spa aslında bir sokak pistiydi. Ardenler'deki kasabaları birleştiren yollardan oluşuyordu."

"Aslında Formula 1'in ya da motor sporlarının başladığı pek çok yarış sadece normal yollardan oluşuyordu. Yani bu yeni bir şey değil."

"Aslında bir şehrin içinde bir pist ama motor yarışları böyle başladı. Barselona gibi doğal olmayan pistler aslında oldukça yeni bir icattı." dedi.