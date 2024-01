Hill, F1 takviminden duyduğu endişeyi dile getirdi

Madrid salı günü 2026 yılı için açıklandığında F1 takvimindeki en yeni pist oldu. Ancak geri bildirimler pek de olumlu olmadı.

İspanya'nın başkenti hiç şüphesiz yarışmak için iyi bir yer olsa da, 1996 Dünya Şampiyonu Hill de dahil olmak üzere bazılarını endişelendiren bir cadde pisti oldu Madrid.

Formula E takviminde Tokyo, Berlin ve Londra gibi bir dizi şehir yarışı yer alıyor. Şimdi F1 de Madrid'in Bakü, Miami, Vegas, Melbourne ve Monako'daki mevcut yarışlara katılmasıyla bu yönde ilerliyor gibi görünüyor.

Hill bunun F1 hayranları için bir endişe kaynağı olması gerektiğine inanıyor.

Sky Sports F1 podcast'inde Hill, "Bu sporu izlemeyi seviyorum. Gelişmeleri izlemeyi seviyorum. Madrid duyurusuna ekleyeceğim şey, yeni motor yönetmelikleri geliyor ve ardından araçlardan tutarlı performans elde etmekte zorlanacakları konuşuluyor."

"Yani daha dar, daha virajlı bir piste doğru bu hareket, diyelim ki yarışlarını şehir merkezlerinde ve aynı zamanda çok kısıtlı pistlerde yapmayı seçen Formula E'nin yönüne doğru gidiyor."

"Umarım bu, bu araçların şu anda bulundukları yere kıyasla daha düşük performans gösterecekleri gerçeğine verilen birkaç tavizin bir göstergesi değildir."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

