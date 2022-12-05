Hill: "F1, Schumacher'in düşündüğünden daha zor bir yer"

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Schumacher, F1'deki çaylak sezonunda takım arkadaşı Nikita Mazepin'den daha iyi bir performans göstermiş olsa da, 2022 yılında yeni takım arkadaşı Kevin Magnussen onu oldukça zorladı.

Magnussen, sezonun ilk dört yarışının üçünde puan kazandı ve Bahreyn GP'de bir beşincilik elde etti. Schumacher, takım arkadaşının performansına yetişebilmek için sezon boyunca mücadele etti.

Schumacher'in sezon boyunca yaptığı kazalar da takımın bütçesine verdiği zarar açısından, mücadelesinde ona pek yardımcı olmadı.

Sezon sonunda gelişim göstermesi Schumacher'in takımda kalması için yeterli olmadı ve takım patronu Gunther Steiner, 2023 için Magnussen'in takım arkadaşı olarak deneyimli pilot Nico Hulkenberg'i seçti.

Daniel Ricciardo da dahil olmak üzere Schumacher ve diğer pilotların spordan ayrılmasını tartışan Hill, F1 Nation podcast'ine, "Sporun şu anda taraftarlara sunulma şekli oldukça pozitif."

Damon Hill, Sky TV and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Ama bu sporda her şeyin ötesinde, pilotların yarış kazanıp kazanmadığına ya da hızlı olup olmadığına bakılıyor."

“Bence Mick, fazla baskı altındaydı ve bu onun sonunu getirdi."

“Kimlerden tavsiye aldığını bilmiyorum ama bence F1, onun düşündüğünden daha zor bir yer. Bunu ancak bu sporda yıllar geçirdiğinizde anlayabiliyorsunuz. Bence Hulkenberg, bu bilince sahip bir pilot. Bu sebeple takıma tamamen konsantre olabilir ve takımın ihtiyacı olan şey tam olarak bu." dedi.

F1 Nation'ın yardımcı sunucusu ve Sky Sports sunucusu Natalie Pinkham ise şunları ekledi: "Haas'ın bakış açısına göre, iki çaylak pilot seçimi bir hataydı."

“Takımda iki çaylak olması onlar için bir dezavantaj oldu, ayrıca rekabetçi olmayan bir araca sahiplerdi. Şimdi ise onlara geri bildirim verecek ve iyi bir performans gösterecek deneyimli birine ihtiyaçları var."

“Sanırım tam olarak bu yüzden Nico'yu seçtiler."

Schumacher'in adı şu anda 2023 sezonu için Mercedes yedek pilotluğu ile anılıyor. Mercedes takım patronu Toto Wolff, Michael Schumacher'in F1 kariyerini bu takımda bitirmesinin ardından 'Schumacher' soyadının takıma ait olduğunu düşünüyor.