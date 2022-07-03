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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Hill: "Britanya GP, şampiyonluk mücadelesi açısından kritik olacak"

Damon Hill, Britanya GP'nin şampiyonluk mücadelesi açısından kritik olacağını, Ferrari ve Charles Leclerc'in durumu tersine çevirememesi halinde Max Verstappen ve Red Bull için mücadelenin kolaylaşacağını söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Abdullah Çelik
Hill: "Britanya GP, şampiyonluk mücadelesi açısından kritik olacak"
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Sezonun ilk 9 yarışında 6 galibiyet alan Verstappen, şampiyonada en yakın rakibi konumuna gelen Sergio Perez'le 46 puan farka sahip.

Verstappen ve Red Bull için şampiyonadaki yükseliş oldukça dikkat çekiciydi. Sezonun ilk 3 yarışının ardından Leclerc liderken, üç yarışın ikisinde yarış dışı kalan Verstappen Leclerc'in 46 puan gerisine düşmüştü. 9 yarışın ardından ise Leclerc 49 puan geriye düştü.

1996 Formula 1 Dünya Şampiyonu ve Sky Sports F1 yorumcusu Hill, Britanya GP'nin şampiyonluk mücadelesi açısından kritik olacağını söyledi.

Hill, "Bu yarışta hangi yöne gitmeye başladığı önemli olacak. Max'in tarafına daha fazla giderse, bu durumda Ferrari'nin durumu düzeltmesi çok, çok zor olacak."

"Şu anda şampiyonluk mücadelesi açısından çok kritik bir noktada olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Leclerc, Mayıs ayının başında gerçekleştirilen Miami GP'den bu yana podyuma çıkamadı ve iki defa yarışı lider götürürken veda etti. Leclerc Monako'da da stratejik hata ve trafik nedeniyle galibiyeti kaybetti.

Perez, Monako'daki zaferi ve Azerbaycan'daki ikinciliği ile lider Verstappen'e yaklaşsa da Kanada'da yarış dışı kalmasının ardından aradaki fark daha da açıldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hill, Ferrari'nin sezon içerisinde bazı strateji hataları yaptığını ve pilotların yaşadıkları bazı şeylerin de duruma yardımcı olmadığını söyledi. Hill'e göre Ferrari'nin durumu tersine çevirebilmesi için Red Bull karşısında üstün bir hafta sonu geçirmesi gerekiyor.

Hill, "Güçlü bir hafta sonu geçirmeleri gerek. Araç güçlü olsun ya da olmasın. Şu ana kadar bir şeylerin yanlış gitmediği, çok güçlü ve baskın bir hafta sonu geçiremediler. İster strateji hatası, ister saf performans, ister mekanik sorun olsun, hep bir şeyler oldu."

"Bu yüzden artık Red Bull'un baskısını hissettiklerini düşünüyorum." dedi.

Verstappen, Kanada'daki yarışın son bölümünde Carlos Sainz'ın baskısına cevap vererek bu sezonki 6. yarış galibiyetini elde etmişti. Perez'in yarış dışı kalması ve Leclerc'in gridin arkasından ancak 5. olması sayesinde Verstappen, en yakın rakipleriyle puan farkını önemli seviyede açmayı başardı.

Hill, "Kanada'dan sonra Max'in aracında onu daha mutlu edecek bir şeyler yaptıklarını hissediyorum."

"O, tamamen rahat göründü. Bu yüzden geçen senekine benzer şekilde güçlü bir sezon sonu göremeyebiliriz ancak yine de bu ihtimali tamamen reddetmiyorum. Sporumuzda ilginç şeyler ya da değişiklikler olabiliyor."

"Araçların sürüş yüksekliğiyle alakalı bildiğiniz üzere bazı değişiklikler olacak. Bazı takımlar güç dengelerinin korunmasını istese de, diğer takımlar sorunlarını çözmek için bir fırsat bulmak istiyorlar."

"Sezon ortasında değişiklik ya da FIA'nın teknik direktif yayınlaması tamamen imkansız değil. Bu tür şeyler fark yaratabilir." dedi.

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