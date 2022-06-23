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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Hill: "Benim yarıştığım dönemde olsaydık, kimse dalgalanmayı umursamazdı"

1996 F1 şampiyonu Damon Hill, dalgalanmanın uzun vadeli etkilerinin bilinmediğini ancak kendi yarıştığı dönemde bu konuyu kimsenin umursamayacağını söyledi.

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Hill: "Benim yarıştığım dönemde olsaydık, kimse dalgalanmayı umursamazdı"
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Yer etkisi konseptine dayalı araçların geri döndüğü 2022 sezonunun ana tartışma konusu, araçların ciddi şekilde zıplaması ve hem takımların hem de pilotların birçok açıdan şikayetçi olması.

Şikayetçi olan isimlerin başını Mercedes pilotları ve Carlos Sainz çekerken, oldukça sarsıntılı geçen Azerbaycan GP'sinin ardından Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo ve Fernando Alonso gibi isimlerin de konuyla seslerini yükselttiği görüldü.

Duruma müdahale eden FIA, Kanada GP'si hafta sonundan bir gün önce yeni bir teknik direktif yayınladı. Direktifin pilotları korumayı amaçladığı söylense de konuyla ilgili farklı görüşler mevcut.

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Sky F1'e konuşan Damon Hill, "Mercedes'in herkesten daha fazla etkilendiği için şikayetçi olduğu söyleniyor, ancak pilotların ve diğer takımların da ses çıkardığını duyabilirsiniz."

"Ayrıca FIA da pilotların maruz kaldığı dikey hareketleri izlemekte. Dalgalanmanın miktarını ve araçların zemine ne kadar güçlü şekilde vurduğunu inceliyorlar. Pilotlar oldukça zor durumdalar."

"Pilotlara karşı pek fazla sempati duyulduğunu sanmıyorum, yaptıkları şey için iyi para alıyorlar ve bundan zevk alıyorlar ama sorun şu: bunun uzun vadeli bir etkisi olabilir mi?"

"Yani, ragbi ve diğer sporlarda olduğu gibi, pilotların veya sporcunun daha sonraki yaşamlarında nasıl etkileri olabileceğine bakılıyor. Kimse pilotların sakatlanmasını istemiyor. Dolayısıyla FIA olup biten her şeyi oldukça ciddiye alıyor."

“Lewis, Bakü gibi pistlerde kaza yapabileceği gerçeğine yönelik yorumlarda bulundu ve diğer pilotlardan gelen yorumlara sinirlendiği de açık. Takımların avantaj elde etmek için abartılı ayarlar yapıp yapmadıklarını merak ediyorsunuz."

"Artık araçtaki verilere bizzat sürüş esnasında ulaşabiliyoruz, dolayısıyla FIA şikayet eden isimlerin ​​gerçekten doğruyu söyleyip söylemediklerini görebiliyor ancak işin aslı uzun vadede ne olacağını bilmiyoruz -örneğin birinin omurgasının yaralanmasına, boynunun yaralanmasına veya hatta beynine etkisi olup olmayacağını- bilmiyoruz." 

"Kısacası şu an tahmin edilemez bir durumun içindeyiz ancak benim yarıştığım dönem böyle bir şey kimsenin umurunda olmazdı, gündeme bile gelmezdi." 

"Yer etkili araçlara geçildiğinde pilotlara böyle bir şey olacağını söylerlerdi, takım patronları da bizlere 'cüzdanlarınızın üstüne oturun, daha rahat edersiniz' derdi. O dönemin genel tavrı buydu." dedi. 

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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