Hill: "Barselona yarışları çoğu zaman 'geçit töreni' gibiydi"
Damon Hill, Madrid'in Barselona'nın takvimden düşme ihtimalinden pek de rahatsız görünmüyor.
Madrid, geçtiğimiz günlerde 2026 ve sonrası için Formula 1 ile anlaşma imzaladığını duyurmuş, bunun üzerine Barselona'nın takvimdeki yeri tehlikeye girmişti.
Barselona, Formula 1 ile olan anlaşmasının Madrid'den ayrı olduğunu söylüyor ve takvimde kalabileceğine inanıyor.
Bu konuya değinen Damon Hill, özellikle Barselona yarışı hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Eski F1 şampiyonuna göre Barselona'daki yarışlar genellikle sıkıcıydı.
Hill şöyle konuştu: "Barcelona, Formula 1 yarışının rekabet içerisinde oldukları bir şehirde yapılacağını görünce muhtemelen moral olarak biraz bozuldu çünkü İspanya'nın bu iki bölgesi birbiriyle rekabet içerisinde."
"Ancak şunu söyleyebilirim ki Katalan pistinin kendisi hiçbir zaman harika bir yarış pisti olarak görülmedi."
"Buradaki sorun, virajların hızlı ve orta hızlı olması ve sabit bir yarıçapa sahip olmaları. Bu da geçişi önemli oranda kısıtlıyor."
"Pistteki mücadeleyi etkileyen çok uzun bir düzlük var. Organizatörler son dönemde son virajı restore ettiler ve bence bu da araçları birbirine yakın gitmesine yardım ediyor."
"Ancak Barselona'daki asıl sorun, buradaki yarışların genellikle bir geçit törenine benzemesi."
Fotoğraf: FIA
Barcelona circuit, chicane overview
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