Hill: "Barselona, Mercedes'in ilerlemesini görmek için nihai sınav olacak"

Mercedes, Russell'ın W15'i pol pozisyonuna taşıdıktan sonra yarışı üçüncü sırada bitirmesiyle 2024 sezonundaki en iyi sonucunu Kanada Grand Prix'sinde elde etti.

Lewis Hamilton’ın yarışı dördüncü sırada bitirmesiyle, Mercedes toplamda 28 puanla sezonun en yüksek puanını kazandı, ancak hala Takımlar Şampiyonasını McLaren’in ardından büyük farkla dördüncü sırada sürdürüyorlar.

1996 şampiyonu Hill, bununla birlikte, her iki araçta da ilk kez yer alan yeni ön kanadın "işe yarar" göründüğünü belirterek bunun Mercedes için cesaret verici bir işaret olduğunu söyledi.

Sky F1 podcast'inde şöyle dedi: "Bu inanılmaz görünüyor, değil mi? Ama uzun zamandır, sürücülerinin memnun olduğu ve mücadele edebilecekleri bir araca sahip olmadılar.”

"Lewis özellikle çok, çok mutlu görünüyordu. Bu ilk değil. Birkaç serbest antrenman seansında ve Cuma günlerinde çok mutlu olduğunu söylemişti ve sonra sıralama turlarına geldiğinde bu bir anda yok olmuş gibi görünüyordu.”

"Ama George, sahip olduğu araçla harika bir iş çıkardı ve pol pozisyonunu aldı. Mercedes'’in pol pozisyonu almalarının üzerinden ne kadar uzun zaman geçti? Araç pistte iyi görünüyordu.”

Liza Koshy, actor, awards pole man George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, with the Pirelli Pole Position Award Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Jacques [Villeneuve] aracın sağlam göründüğünü söyledi ve haklıydı. Araç titremiyor ve yunuslama yapmıyor gibiydi ve kerbleri biraz kullanabiliyor gibi görünüyordu.”

"Yani rahatlar, mutlular. Yeni ön kanat, tüm aerodinamiği uyumlu hale getiren, performans kazandıran bir hile gibi görünüyor."

Ancak Hill'in belirttiği gibi, Circuit Gilles Villeneuve "aykırı" bir pistken, Formula 1'in bir sonraki mekanı olan Circuit de Barcelona-Catalunya, daha geleneksel ve yüksek yere basma kuvveti gerektiren bir pist.

Ve bu, Mercedes'in büyük sınavı olacak.

" Kanada, aykırı bir pist."

"Bu araç ile Barselona'ya gitmek, bu onların ilerlemesinin nihai testi olacak.”

"Barselona gerçekten bir rüzgar tüneli gibidir. Tamamen aero ve orta-yüksek hız her yerde." diye devam etti Hill.

Ancak Hill, yeni ön kanadın aracın potansiyelini açığa çıkarmak için bir "hile" olduğunu düşünürken, meslektaşı ve eski W Serisi yarışçısı Naomi Schiff bunun tek bir anahtar unsurdan daha fazlası olduğunu düşünüyor.

"Şimdi gittikleri yönün açıkça işe yaradığını görebiliyorsunuz."

"Bu sadece arabayı geliştiriyor olmalarından mı yoksa eski sorunlarını düzeltmelerinden mi kaynaklanıyor emin değilim.”

"Sanırım Mercedes'in getirdiği güncellemelerin beklediklerinden daha iyi çalıştığı, ya da çok şey bekledikleri ancak tünelde ve pistte gördüklerinin çok farklı olduğu zamanlar oldu.”

"Oysa şimdi yaptıkları şeyin araçta zaten var olan potansiyeli açığa çıkardığını görebiliyorsunuz. Bu ön kanadı övüyorlar, evet ön kanat potansiyeli ortaya çıkaran bir unsur, ancak tüm bu ek performansı getiren sadece ön kanat değil.”

Mercedes W15 front wing Monaco GP comparison 059-24-MERCEDES-FRONT-WING-MONACO-COMPARISON Fotoğraf: Giorgio Piola

"Bu, ön kanadın ne yaptığı ve aracın geri kalanıyla nasıl etkileşime girdiğinin bir birleşimi.” Açıkçası, bu ön kanat Monako’da George'un aracındaydı. Ancak Monako aerodinamik bir pist değil, bu yüzden Kanada'da ön kanadın tüm faydalarını görememiş olabiliriz." dedi Schiff.

Hill gibi, Schiff de W15'in İspanya'da nasıl performans göstereceğini görmekle ilgileniyor.

"Kanada açıkça bir aykırı bir pist ve Barselona geçmişte, virajların çeşitliliği nedeniyle, araçların genel olarak nasıl performans göstereceği konusunda iyi bir gösterge olan bir pist olduğunu kanıtlamıştır."

"Bu yüzden Barselona'ya gitmek ve herkesin gerçekten performans olarak nerede olduğunu görmek için gerçekten heyecanlıyım." dedi.