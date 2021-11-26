Hill: "'Avcı' Hamilton'ın birkaç önemli fırsatı kaldı"

Mercedes sürücüsü, sezonun bitimine iki yarış kala sürücüler şampiyonasında lider Verstappen ile farkı sekiz puana kadar düşürdü. Ancak Verstappen, bir sonraki yarış olan Suudi Arabistan'da, işlerin istediği gibi gitmesi durumunda, şampiyonluğu alabilir.

Son iki yarışta Mercedes'in, Red Bull'a karşı olan performansını artırdığı görüldü ve bu da 2021 sezonunun dramatik şekilde tamamlanması ihtimalini ortaya çıkarıyor.

Bir sonraki yarışta Verstappen'in kazanarak en hızlı turu alması durumunda şampiyon olması için Hamilton'ın altıncı veya daha düşük bir sırada bitirmesi gerekecek.

Ancak son iki yarışı Hamilton'ın kazandığı ve Suudi Arabistan'da, Brezilya'da kullandığı tartışmalı motoru takacağı göz önüne alındığında, 1996 dünya şampiyonu Hill'e göre Hamilton'ın şampiyonadaki rakibini avlaması için zamanı azalıyor ve hatta Verstappen'in Cidde'de şampiyonluğu alınabileceğine inanıyor.

F1 Nation podcastinde konuşan Hill, "Lewis avcı olmayı seviyor değil mi? Şu anda olduğu noktadan da memnun. Ancak önündeki farkı kapatabilmesi için az fırsatı kaldı ve şu anda şampiyonluğu Max'a kaybetmesinde istatistiksel bir gerçeklik var."

"Max, eğer işler kendi istediği gibi giderse, Suudi Arabistan'da şampiyon olabilir."

"Uzun zaman sonra ilk defa son iki yarışa giderken bir şampiyona mücadelesi görüyoruz ve bu sezon ilk defa 'eğer ikisinden birine bir şey olursa, diğeri dünya şampiyonu olacak' denilebilecek bir denklem içerisindeyiz."

"Aslında, hayır. Cidde'de sadece Max şampiyon olabilir çünkü Lewis'in farkı kapatması gerekecek." dedi.

Verstappen'in Suudi Arabistan'da nasıl şampiyon olabileceği denklemi söylendiğinde Hill, Hamilton'ın - normal şartlarda - şampiyonluk yarışını Abu Dhabi'ye götürebilecek noktada yarışı tamamlayabileceğini söyledi.

Hill, "Lewis en son ne zaman altıncı oldu? Şu anda da yeni motor taktılar bunu unutmayalım. Toto (Wolff), 'tartışmalı motoru' kullanacaklarını söyledi." dedi.