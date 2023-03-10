Hill: "Aston Martin herkesin beklentilerini aştı"

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Sezon öncesi testlerine harika bir giriş yapan Aston Martin, özellikle yarış performansında epey rekabetçiydi ve birçok kişi tarafından podyum mücadelesine yazılmaktaydı.

Bu formun geçici olmadığını Bahreyn GP'de kanıtlayan takım, Fernando Alonso ile pist üstünde Lewis Hamilton ve Carlos Sainz gibi isimleri geçerek henüz sezonun ilk yarışında podyuma çıktı.

Aston Martin'in başarısını yorumlayan Hill, takımın herkesi yanılttığını söylerken, bu durumun Mercedes içinse bir felaket olduğunu ekliyor.

Sky Sports'a konuşan Hill, "Evet, Aston Martin herkesin beklentilerini aştı, benim beklentilerimi aştı ve muhtemelen kendi beklentilerini de aştı, bu yüzden şu anda çok ama çok mutlular."

"Lawrence [Stroll] parasını doğru kullandı, bu takımı bir araya getirdi ve bence herkes 'hadi Lawrence, burada çok para kaybedeceğini biliyorsun, biraz kendini aşıyorsun' diye düşündü."

"Ama o herkesin yanıldığını kanıtladı."

"Bu takımı bir araya getirdi, arabayı bir araya getirdi. Eski Red Bull çalışanı Dan Fallows'a sahipler, kendisi Red Bull'un neler yaptığı hakkında bir iki şey biliyor. Yani biraz içgörü var ama bundan sonra Red Bull'dan kesinlikle yardım almayacaklar."

"Bu harika performansları Mercedes'i de gölgede bıraktı. Zavallı yaşlı Lewis [Hamilton] ve George Russell."

"Bahreyn GP, Toto'nun [Wolff] motor sporlarındaki en kötü günü olarak tanımladığı bir yarıştı. Aşağılandılar, bir müşteri takımına geçildiler."

"Padoğa baktığımızda bazı takım patronlarının çok üzüldüğünü görüyoruz, nitekim Red Bull sadece start aldı ve gözden kayboldu."

"Açıkçası Fernando Alonso hariç herkes tökezledi, ki kendisi benim için yarışın yıldızıydı."

"Demek istediğim, Lewis ile bize harika bir mücadele izlettiler. Pist üstünde bir aksiyon vardı ve bu seyirciyi ayağa kaldırdı." dedi.