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Formula 1 Haberler

Hill: "An itibariyle şampiyonluk Verstappen'in"

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, Editör

Damon Hill, şampiyonanın favorisinin Max Verstappen olduğunu ancak sezonun son beş yarışında her şeyin olabileceğini belirtti.

Hill: "An itibariyle şampiyonluk Verstappen'in"

Verstappen, geçtiğimiz Pazar günü yapılan Amerika GP'sinin son turlarında daha taze lastiklerle gelen Lewis Hamilton'ı arkasında tuttu ve galibiyeti aldı.

Startta şampiyonadaki rakibine geçilen Red Bull sürücüsü, takımının radikal hamlesi ile pist üstü pozisyonunu yeniden kazandı ve daha eski lastiklerine rağmen liderliği korumayı başardı. Bu galibiyetin ardından Verstappen, sürücüler şampiyonasında Hamilton ile farkı 12 puana çıkardı.

Galibiyeti alma şekli ve Red Bull'un formu göz önüne alındığında Hill, an itibariyle Hollandalı pilotun şampiyonanın ana adayı olduğunu söyledi - ancak herhangi bir hatanın yılın kalanında belirleyici olabileceğini sözlerine ekledi.

Sky Sports'a konuşan 1996 dünya şampiyonu, "Sezonun şu noktasında bunun tamamen bitmiş bir şampiyona olduğunu söyleyemem."

"Sporumuzda bir sürü talihsizlikler olabiliyor ve galibiyet için 25 puan alıyorsunuz, yarışı bitiremezseniz de hiçbir şey alamıyorsunuz."

"Sporumuzda bunlar olabilir ve geçmişte de oldu, muhtemelen şu an ile sezonun sonu arasında birinin başına da bu talihsizlikler gelecek."

"Buradaki asıl soru bunun Lewis'e mi Max'a mı olacağı, yoksa Lewis'in farkı kapatıp şampiyonluğu alacağı sezon mu olacak."

"Kalan yarışlara baktığımızda Lewis'in yeniden yarış kazanmaya başlaması lazım. Galibiyet sayılarında durum 8-5 ve Max önde, bu nedenle şampiyonluk Max'ın olacak gibi duruyor." dedi.

Verstappen bu sezon iki kez lider gittiği yarışta kaza yaptı: bunlardan bir tanesi Azerbaycan'da yaşadığı lastik patlaması, diğeri ise Silverstone'da Hamilton ile yaptığı kaza.

Ancak Red Bull, Verstappen ile Austin'de maksimum puan almayı başardı - ki burası Hamilton ve Mercedes'in güçlü olduğu bir yerdi. Önümüzdeki iki pist ise Meksika ve Brezilya. Honda güç ünitesinin yüksek rakıma uyumlu olduğu göz önüne alındığında geçmişte burada Red Bull'un güçlü olduğu görülmüştü.

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