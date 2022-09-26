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Formula 1 Haberler

Hill, Alpine'in sürücülerle test yapmasını anlamıyor

Eski Formula 1 şampiyonu Damon Hill, Macaristan'da üç sürücüyle özel test yapan Alpine'in mevcut tavrını anlamadığını söyledi.

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Hill, Alpine'in sürücülerle test yapmasını anlamıyor
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Alpine, Fernando Alonso'nun ayrılığı sonrası yeni bir sürücü arayışı içerisinde ve bu kapsamda sürücülerle özel bir test yapmaya karar verdi.

Buna göre Antonio Giovinazzi, Nyck de Vries ve Jack Doohan'ın her biri, 2021 Alpine A521 ile geçen hafta Hungaroring'de piste çıktı.

Bu üç günlük özel testte Alpine, bu üç sürücünün performansını ve takımla olan uyumunu kontrol etme şansı buldu.

Şimdi gelecek yıl yarışacakları sürüyücü seçmeye çalışacaklar ve 1996 dünya şampiyonu Damon Hill, Alpine'in mevcut tavrını anlamadığını söylüyor.

Hill, "Testler, bir sürücünün takımınız için doğru olup olmadığını anlamanın en iyi yolu değildir."

"Bunun garajdaki atmosferle, pilotunun kendini nasıl hissettiğiyle, mekanikerlerin ve mühendislerin onunla nasıl iletişim kurduğuyla çok ilgisi var."

"Sürücünün kendini gerçek bir lider gibi hissedeceği ve iyi performans göstereceği bir atmosfer yaratabilirsiniz. Fakat testler bu açıdan yanıltıcı olabilir."

"Bir sürücünün gerçekte ne kadar hızlı olduğunu değerlendirmek imkansızdır."

"Kış testlerini hatırlayın. Kaç kez Haas en hızlısı oldu? Bu onların şampiyonluğu kazanacağı anlamına mı geliyordu?"

"Gördüğünüz gibi öyle bir şey olmadı. Sezonun ilk yarışına girer girmez her şeyin normale döndüğünü gördük." dedi.

Alpine'in birincil hedefinin Pierre Gasly olduğu düşünülüyor ancak bunun için Red Bull'u ikna etmeleri gerecek.

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