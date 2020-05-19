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Formula 1 / Son dakika

Hill: "Alonso rekabetçi olmayan bir araçla F1'e dönmez"

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Hill: "Alonso rekabetçi olmayan bir araçla F1'e dönmez"
Ekleyen:
, Editör
19 May 2020 09:46

Eski F1 pilotu Damon Hill, Fernando Alonso'nun rekabetçi olmadığı bir araçla Formula 1'e döneceğini düşünmüyor.

Fernando Alonso, McLaren'la geçirdiği dört zorlu yılın ardından 2018 sonunda "rekabet eksikliği" nedeniyle Formula 1'den ayrılmıştı.

Alonso son yıllarda hep rekabetçi olabileceği bir araçla F1'e döneceğini söylüyordu ancak son haftalarda Renault ile F1'e dönüş için ciddi görüşmelerde bulundu.

1996 dünya şampiyonu Damon Hill, Alonso'nun sadece iyi bir araca sahip olabilirse spora döneceğini düşünüyor.

Hill, "Buradaki soru Renault'nun hangi yöne gittiği. Daniel Ricciardo neden Renault'dan ayrıldı? McLaren'da daha iyi bir fırsat olduğunu görebilirsiniz."

"Bence Fernando Alonso rekabetçi olmayan bir araçla savaşmak için Formula 1'e dönmek isteyen bir pilot değil. McLaren'dan ayrıldı çünkü araç rekabetçi değildi."

"Bu adamlar ikinci sınıf bir ekipman istemiyorlar, en iyisini istiyorlar." dedi.

Paul di Resta da benzer görüşte ve Nico Hulkenberg'in Renault koltuğu için favori olabileceğini söyledi.

"Sanırım Renault henüz kararını vermeyecek. Ocon'un nasıl bir performans sergileyeceğini ve mevcut durumun nasıl ilerlediğini görmeleri gerekiyor."

"Takımda iyi bir iş yapan ve o koltuğu doldurmak için geri dönebilecek Nico Hulkenberg var. Alonso veya Vettel istemediği sürece, bir şey yapmadan önce pist üstünde işlerin nasıl gideceğini görmek isteyecekler."

"Fernando tutkuyla geliyor ve Damon ile aynı fikirdeyim. Gridin önüne doğru gelebilmeliler ama Renault'da tünelin sonundaki ışığı göremiyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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