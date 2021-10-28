Hill: “Alonso, kurallardaki sınırları zorluyor gibiydi”

Alonso, Austin’deki yarışı bırakmak durumunda kalmadan önce her iki Alfa Romeo sürücüsüyle de agresif mücadelelere girişti.

İspanyol sürücü, ilk virajda dışarı ittiği Kimi Raikkonen tarafından geçildi ve sonrasında telsizden, rakibinin yerini vermesi gerektiğini söyledi. Ancak hakemler, bu durumun bir ihlal olmadığına kanaat getirdiler.

Sonrasında ise Antonio Giovinazzi’ye iç taraftan çok geç frenlemeyle atak yapan Alonso, pistin dışına taşarak rakibini geçti.

Bunun ardından yerini geri vermesi istenen İspanyol sürücü, buna uydu. Kısa süre sonra Alonso bir atak daha denedi ve Giovinazzi pist dışına taşarak yerini koruyunca, İtalyan sürücü yerini Alpine sürücüsüne vermek durumunda kaldı.

Hill, tüm bu olayları eğlenceli buldu. Ancak 1996 F1 dünya şampiyonu, pist sınırlarını aşma konusunda nelerin kurallar dahilinde olduğu konusunda her şeyin daha net olmasını istiyor.

F1 Nation podcast’ine konuşan Hill, “Bu konuda bir gerçek var, ki bu da pistin bir sınırının olması.”

“Sürücüler dışarıya itiliyorlar ve sonrasında dışarıda gaza basınca önde kalıyorlar. Bu adil mi? Bu, tartışılabilir. Alonso, Raikkonen ve Giovinazzi arasında yaşananlar konusunda şu anda bir cevabımız yok.”

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Fernando, virajı alamayacağı çok belli bir şekilde içeri daldı, dışarı taştı ve pozisyon için savaşmaya çalıştı.”

“Fernando, Fernando’luk yaparak sınırları zorluyordu ve bence bu inanılmaz eğlenceliydi. Giovinazzi’ye içeriden yaptığı atak harikaydı ve Kimi ile savaşı da öyleydi. Bana göre bu tamamen eğlenceliydi.”

“Ancak o sırada, piste dışarıdan geri dönüp pozisyonunuzu korumaya ne zaman izin verildiği konusunda bir tartışma başladı.”

“Bu bir sorun, çünkü dışarıya taşan sürücülerin zarar görmemesi için bu kaçış alanlarına sahibiz. Asıl sorun, bundan bir avantaj elde edip etmedikleri.”

“Fernando, Rusya’da biraz yaramazlık yapmıştı. İkinci virajdaki kaçış alanına dümdüz girip, trafikle uğraşmadan piste yeniden dönmüştü.”

“Pozisyon kazanıp kazanmaması önemli değildi, çünkü kaza yapmaktan ve hasar almaktan kaçındı ki bu oldukça zekiceydi.”

“Ancak o, bu konuda sınırları test ediyor.”

“Pistten taştığınızda biraz tehlike yaşamalısınız ve çim, bu konuda yavaş virajlarda işe yarıyor gibi görünüyor. Bir virajda dışarı taştığınızda biraz çim olması caydırıcıdır.” dedi.