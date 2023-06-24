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Hill: "Alonso iyi bir ödemeye koltuğunu Leclerc'e bırakabilir"

Damon Hill, Charles Leclerc'in Aston Martin'e geçmesinin pek olası olduğuna inanmıyor fakat iyi bir tazminat alırsa, Fernando Alonso'nun takımdan ayrılabileceği görüşünde.

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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2019'dan beri Ferrari için yarışıyor ancak geride kalan süreçte şampiyonluk için yarışma fırsatı bulamadı.

Bu yılki hayal kırıklığı sonrası Leclerc'in adı diğer takımlarla anılmaya başlandı ve iddialara göre Aston Martin, Leclerc için bir seçenek olabilir.

Bu iddia birkaç haftadır basının gündeminde ve Leclerc'in sosyal medyadan Aston Martin'i takip etmesi de söylentilerin körüklenmesine sebep oluyor.

Ancak Leclerc'in Aston Martin'e geçişi pek de mümkün değil çünkü Lance Stroll'ün takımla uzun vadeli bir anlaşması olduğuna inanılıyor. Lawrence Stroll'ün oğlu olması da takımda kalmasına yardım ediyor.

Alonso'nun da iki yıllık kontratı var ve istediği takdirde 2025 yılında da takımda kalabilecek.

Fakat Damon Hill'e göre, iyi bir tazminatla Alonso'yu takımdan gönderebilirler.

 Express Sport'a konuşan Hill, "Leclerc'in elinde hangi seçenekler var? Aslına bakarsanız hiç yok."

"Sanırım Aston Martin'e bakabilir fakat Fernando'nun onlarla zaten iki yıllık sözleşmesi var."

"Ona yeterince para öderlerse muhtemelen koltuğunu bırakabilir fakat rekabetten vazgeçmek isteyeceğini düşünmüyorum." dedi.

Hill'in bu sözlerine bakıldığında Leclerc'in elindeki tek seçenek Ferrari'de kalmak.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

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