Hill: "Alonso ileride takım patronu olmalı"
Damon Hill, Fernando Alonso'nun Avustralya Grand Prix'sinde üçüncü olmak için gösterdiği zekayı övdü.
Avustralya Grand Prix'sinin 56. turundaki ikinci yeniden starttan sonra gridde üçüncü sırada yer alan Alonso 2. virajda Carlos Sainz temasıyla spin attı ve birkaç sıra kaybetti.
Başka araçların da birbirine temas etmesiyle yarışta üçüncü kez kırmızı bayrak gösterildi ve bu esnada Güvenlik Aracı ardında finişe gidilmesi için sıralamanın nasıl olması gerektiği konusunda karışıklık yaşandı.
Bazıları araçların kırmızı bayrak çıktığı andaki sıralarına göre dizilmelerini önerirken, Alonso Aston Martin'e 2022 Britanya Grand Prix'sindeki gibi yeniden starttaki gibi dizilmeleri gerektiğini söyledi.
Nihayetinde, bu ikinci seçeneğin doğru olduğuna karar verildi ve Alonso üçüncü sıradaki yerini korudu.
F1 Nation podcast'inde konuşan Hill, Alonso'nun puanlarını en üst düzeye çıkarmak için gösterdiği zekayı ve sporun kurallarına dair farkındalığını övdü.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team with his engineer
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Hill gülerek, "Onun avukat olması gerektiğine dair şakalaşıyorduk. Bir cinayet davasında beni savunması için onu tutardım!"
"Aracı sürmek sıkıcı, yapacak başka bir şeye ihtiyacı var. Etrafta dolaşıp 'Ben de strateji yapabilir miyim? Bana daha fazla bilgi verin.' diyebilir."
"O, kuralları anlıyor. Onun kadar uzun süredir Formula 1'de olan ve tüm deneyimleri yaşayan birinin bir şeyler öğrenmiş olmasını beklersiniz."
"Bu işe yatırım yaptı, Michael Schumacher gibi bu spordan anlıyor."
"Michael Schumacher her zaman fırsatların nerede olduğunu anladı ve bunlardan faydalandı, Fernando için de aynı şey geçerli."
"İleride takım patronu olmalı, bunu harika yapacağından eminim. Olan biteni çok iyi anlıyor." dedi.
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