Hill: "Alonso ileride takım patronu olmalı"

Avustralya Grand Prix'sinin 56. turundaki ikinci yeniden starttan sonra gridde üçüncü sırada yer alan Alonso 2. virajda Carlos Sainz temasıyla spin attı ve birkaç sıra kaybetti.

Başka araçların da birbirine temas etmesiyle yarışta üçüncü kez kırmızı bayrak gösterildi ve bu esnada Güvenlik Aracı ardında finişe gidilmesi için sıralamanın nasıl olması gerektiği konusunda karışıklık yaşandı.

Bazıları araçların kırmızı bayrak çıktığı andaki sıralarına göre dizilmelerini önerirken, Alonso Aston Martin'e 2022 Britanya Grand Prix'sindeki gibi yeniden starttaki gibi dizilmeleri gerektiğini söyledi.

Nihayetinde, bu ikinci seçeneğin doğru olduğuna karar verildi ve Alonso üçüncü sıradaki yerini korudu.

F1 Nation podcast'inde konuşan Hill, Alonso'nun puanlarını en üst düzeye çıkarmak için gösterdiği zekayı ve sporun kurallarına dair farkındalığını övdü.