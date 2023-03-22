Hill: "Alonso gördüğüm en zeki insanlardan birisi"

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Fernando Alonso, kariyeri boyunca her zaman en yetenekli sürücülerden birisi olarak görüldü ancak yanlış zamanda yanlış yerde olduğu için iki şampiyonlukta kaldı.

İspanyol pilot, sonunda doğru seçimi yapmış gibi görünüyor ve bu yıl, 2013'ten sonra ilk kez arka arkaya iki yarışta podyuma çıktı.

Cidde'deki yarışta Alonso, podyumu ceza nedeniyle kaybetmek üzereydi ancak yarıştan sonra yaptığı açıklamalarla FIA'yı epey zor bir duruma soktu.

Sonunda FIA, kararı iptal etti ve podyum Alonso'ya gitmiş oldu.

Hill, "Cidde'deki yarıştan Fernando'nun yaptığı açıklamaları hatırlayın; Eğer hakemler cezayı yarışın başında vermiş olsaydı, bu konuda bir şeyler yapabileceğini söyledi!"

"Niki Lauda ve belki Jackie Stewart dışında Formula 1'de Fernando'dan daha zeki herhangi bir pilot olduğunu sanmıyorum."

"Alonso gerçekten çok düşünen bir sürücü, çok zeki."

"Makine diyesim geliyor ama o bir makine değil, o bir insan! Yarış dünyasının en iyilerden biri. Beni her zaman gerçekten etkiliyor." dedi.