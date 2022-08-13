Hill: “Alonso 44 yaşına kadar yarışacaktır”

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Alonso, Temmuz ayında 41 yaşına girdi ve Formula 1’de yarışan en yaşlı sürücü olma rekorundan (58 yıl 277 gün, Louis Chiron) çok uzak olsa da mevcut gridde yarışan en yaşlı sürücü konumunda.

İspanyol sürücü, 2019 ve 2020’de gridde yer almadı ancak şu anda F1’deki 19. sezonunu geçiriyor ve tamamladığı 93.598 km ile F1 tarihinde en fazla yol kat eden sürücü.

Kariyerinin sonlarına yaklaşan her sporcu gibi Alonso’nun da ne zaman emekli olacağı konuşulmaya başlandı. Ancak Aston Martin ile yaptığı iki yıllık sözleşme, iddiaları bir süreliğine sonlandıracak.

Hill, bu konuda konuştu ve Alonso’nun 44 yaşında emekli olacağını ve sporda üç yıl daha devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

F1 Nation Podcast’inde konuşan Hill, “Fernando hâlâ tam gaz devam ediyor, çok güçlü ve inanılmaz görünüyor.”

“Juan Manuel Fangio’yu hatırlayın. Formula 1’e 38 yaşında başladı ve sporun çok tehlikeli olduğu zamanlarda 40’lı yaşlarının ortalarına kadar yarıştı.”

“Yani Fernando’da olduğu gibi çelik gibi sinirlere ve inanılmaz bir yeteneğe sahip olmalı. Bence bu, yaptığınız işi sevip sevmemenize bağlı. Eğer yeteri kadar enerjiye sahipseniz ve kendinizi formda tutuyorsanız neden devam etmeyesiniz?”

“Ne zaman emekli olacağı konusunda bir cevap vermek istesem, 44 yaşında emekli olacağını söylerdim.” dedi.

Damon Hill, Williams FW18 Renault Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Hill ayrıca, kendisinin emekli olma kararını etkileyen faktörlerden de bahsetti ve zamanının dolduğuna karar vermesini sağlayan şeyin, babası Graham Hill’in tecrübeleri olduğunu söyledi.

61 yaşındaki eski sürücü, “39 yaşına girdiğimde emekli oldum. Sürücülerin hep 40 yaşından önce sporu bırakmaları gerektiğini düşündüm.”

“Sanırım bunun sebebi de babamın 45 yaşına kadar yarışmaya devam etmesi. Gazetecilerin ‘artık bırakmalı, durum üzücü gözüküyor ve çok yaşlandı’ dediklerini hatırlıyorum.”

“Bu yüzden bu da bende bir tür olumsuzluk yaratmış olabilir. 1999’da yarışmayı bıraktım. Ancak yılın başında Melbourne’e gittik ve takım fotoğraflarımızı çektirdik.”

“Yeni sürücülerin yanında durduğumu ve benden 20 yaş daha küçük olduklarını hatırlıyorum. Bir partiye davet edilmiş ve çocuklar benden 20 yaş küçükmüş gibi hissettim. Bu da beni biraz rahatsız etti.”

“Bu sebeple, 40 yaşındayken Formula 1’deki çocuklarla takılmamam gerektiğini düşünmeye başladım. Bu, bu durumla başa çıkma yöntemlerimden biriydi.” şeklinde konuştu.